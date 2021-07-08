السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات

وقع انفجار مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدى الانفجار لاندلاع حريق في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي.

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وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي. وقد تم إخلاء السفنية المعنية من طاقمها في الوقت المناسب.

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرةً إلى احتاوء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال.

وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.

وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسياً في جنوب إمارة دبي. يذكر أن السفن في ميناء جبل علي والحركة الملاحية لم تتضرر جراء الانفجار، حيث وقع الانفجار بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء.

وقد اتخذت سلطات ميناء جبل علي كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

ومثل هذه الأحداث نادرة في الإمارات والتي تعتبر من أكثر البلدان أماناً على مستوى المنطقة.

وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعامل ميناء جبل علي مع 14.1 مليون حاوية في عام 2019. ويُعتبر الميناء من بين العشرة الأوائل من حيث التعامل مع الحاويات والأعمال على مستوى العالم.

وتتّخذ ثمانية آلاف شركة من المنطقة الحرة بجبل علي مقرّاً، وقد ساهمت هذه المنطقة بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي وهي أكبر منطقة تجارية في الشرق الأوسط.