بعد طاجيكستان..فيديو لطالبان تقبض على أهم معبر مع إيران

على وقع الاشتباكات مع القوات الأفغانية، وقضمها المزيد من المناطق لا سيما شمال البلاد، أعلنت حركة طالبان اليوم الجمعة، السيطرة على أهم مركز حدودي مع إيران في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس، إن "معبر إسلام قلعة الحدودي بات تحت سيطرتنا الكاملة، وسنعيد تشغيله اليوم".

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أهم المعابر الحدودية

فيما نشرت وسائل إعلام محلية مقاطع تظهر عناصر طالبان يسيطرون على معبرين حدوديين مع إيران.

يشار إلى أن "إسلام قلعة" يعتبر من أهم المعابر الحدودية في البلاد، ويمر من خلاله معظم التجارة المشروعة بين البلدين.

أما الأهم في هذا المعبر فهو أن الوقود والغاز الإيراني يمر عبره، بعد أن حصلت كابول على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيرادهما على الرغم من العقوبات الأميركية.

طاجيكستان وحديقة روسيا الخلفية

أتى ذلك بعدما سيطرت سابقا على المعبر الحدودي الرابط بين أفغانستان وطاجيكستان، إثر فرار الجنود إلى داخل الأراضي الطاجيكستانية، بحسب ما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي.

وقد أثارت تلك الأوضاع على الحدود الأفغانية، مخاوف في موسكو وعواصم أخرى من انتشار التطرف في وسط آسيا وهي منطقة تعتبرها روسيا بمثابة فنائها الخلفي.

فيما أكد أحد قيادات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية، أمس الخميس، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن المنظمة ستكون مستعدة لحشد قدراتها العسكرية بالكامل إذا تدهور الوضع الأمني على الحدود مع طاجيكستان.

كما تعهدت روسيا التي لها أكبر قاعدة عسكرية خارج أراضيها في طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان، بمساعدة دوشنبه إذا اقتضت الحاجة.

يذكر أنه منذ مايو الماضي، مع بدء الانسحاب الأميركي من البلاد، بعد 20 سنة من الحرب، بدأت طالبان تشن هجمات مسيطرة على مئات المناطق والولايات، ما أثار قلق العديد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة، إلا أن تلك التطورات لم تثنها عن استكمال قرار الانسحاب، الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أنه سينتهي في 31 أغسطس المقبل.