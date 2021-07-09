ماكرون: سنقلص عدد قواتنا في الساحل الإفريقي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقلص عدد قواتها الموجودة بمنطقة الساحل في غرب القارة الإفريقية إلى ما يتراوح بين 2500 و3000 جندي.

ولم يحدد ماكرون إطاراً زمنياً لإتمام عملية تقليص حجم القوات، وفق رويترز.

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يشار إلى أن الرئيس الفرنسي أدلى بهذه التصريحات بعد قمة افتراضية عقدها مع زعماء دول منطقة الساحل الإفريقي.

الجدير بالذكر أن لدى فرنسا حالياً ما يزيد قليلاً عن خمسة آلاف جندي يقاتلون ضد المتطرفين في منطقة الساحل.