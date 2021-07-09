مفاجأة عن جنسيات وعدد فريق اغتيال رئيس هايتي

أعلنت الشرطة مساء الخميس أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الذي قُتل الأربعاء، يتكون من 26 كولومبيا وأميركيين اثنين يتحدران من هايتي.

إلى هذا، قال ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي خلال مؤتمر صحافي "يتعلق الأمر بكوماندوس من 28 مهاجماً بينهم 26 كولومبياً نفذوا العملية لاغتيال الرئيس"، مشيراً إلى أنّه تمّ اعتقال الأميركيين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبياً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

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بينما قال وزير شؤون الانتخابات في هايتي ماتياس بيير، إن فريق الاغتيال الذي هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصا.

مقتل الرئيس وإصابة زوجته

وقتل الرئيس مويس الذي كان يبلغ من العمر 53 عاما، بطلقات نارية وأصيبت زوجته الأربعاء بعد هجوم مجموعة من المسلحين على منزله في بورت أوبرينس.

واقتحم قتلة مسلحون بشكل كثيف، منزل الرئيس في التلال المطلة على العاصمة في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقضى مويس نحبه في موقع الهجوم، وعثر على آثار 12 طلقة في جسده، حسب ما قال القاضي كارل هنري ديستين لجريدة نوفيليست.

غارق في الدماء

فيما أضاف قاضي التحقيق أن مكتب الرئيس، وغرفة نومه جرى اقتحامهما، وعثر عليه ملقيا على ظهره، وجسده مغطى بالدماء.

بينما نقلت زوجة الرئيس، مارتين مويس البالغة من العمر 47 عاما، إلى ولاية فلوريدا الأميركية، حيث يقال إن حالها الصحية خطيرة، لكن مستقرة.

بينما أطفال مويس الثلاثة تم نقلهم "لمكان آمن"، بحسب ما قال مسؤولون في هايتي.

نجاة ابنة الرئيس

كما أوضح القاضي أن جومارلي ابنة الرئيس نجت بعدما اختبأت في غرفة شقيقها، بينما كان المهاجمون يقيدون اثنين من العاملين في المنزل.

وقال كلود جوزيف رئيس الوزراء الذي أقاله مويس قبل اغتياله بيوم واحد إنه سيتولى السلطة الانتقالية حتى انعقاد الانتخابات، لكن أرييل هنري رئيس الوزراء الذي عين قبل الاغتيال مباشرة أصر في مقابلة صحفية على أنه رئيس الوزراء دستوريا، وسيتولى قيادة المرحلة الانتقالية، وليس سلفه.

وينص الدستور على تولي رئيس المحكمة الدستورية قيادة المرحلة الانتقالية حال شغور منصب الرئاسة، لكن رئيس المحكمة الدستورية في هايتي رينيه سيلفيستر توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، قبل نحو 5 أشهر.

وقالت واشنطن إنها تعتقد أنه يجب إجراء الانتخابات العام الجاري، لنقل السلطة بشكل سلمي.