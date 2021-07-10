.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرملة رئيس هايتي تتحدث من المستشفى عن "دافعهم" لقتله

تغريدة أرملة الرئيس

أرملة رئيس هايتي تتحدث من المستشفى عن "دافعهم" لقتله

متابع الغاء المتابعة

لندن - كمال قبيسي

نشر في: آخر تحديث:

من مستشفى نزيلة فيه للعلاج بجنوب ولاية فلوريدا الأميركية، بثت أرملة رئيس هايتي القتيل بالرصاص فجر الأربعاء الماضي، رسالة صوتية مدتها أكثر من دقيقتين، نشرتها عبر حسابها "التويتري" اليوم السبت، وأكد متحدث باسم الحكومة الهايتية صحتها.

أهم ما قالته Martine Moise البالغة 47 سنة، إنها على قيد الحياة، في معرض إطلاقها بالوقت نفسه لرسائل سياسية، تطرقت فيها بعبارات سريعة إلى إقدام "مرتزقة" لم توضح هويتهم، على اغتيال زوجها في غرفة نومهما بمنزل العائلة، وقالت إن "دافعهم" لقتل زوجها جوفينيل مويس "هي رغبته في إجراء استفتاء لإقرار دستور جديد"، لكنها لم تشرح ما في الدستور المقترح من تغييرات أدت إلى اغتياله.

قالت في رسالتها: "أنتم تعرفون ضد من كان الرئيس يكافح. لقد أرسلوا مرتزقة لقتله في المنزل هو وكل عائلته، لأنه كان يريد المزيد من الطرق والمياه والانتخابات والاستفتاء في نهاية العام. قتلوه لأنهم لا يريدون تغييرات في البلاد، وقتلته هم في السجن حالياً، لكن مرتزقة آخرون ما زالوا خارج السجون يرغبون بقتل أحلامه وأفكاره لبناء هايتي"، وفق تعبيرها في الرسالة التي انتشرت سريعاً بمواقع التواصل ووسائل الإعلام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة لبنان لا تستثني أحداً.. لا كهرباء في منزل سفير اليابان أزمة لبنان لا تستثني أحداً.. لا كهرباء في منزل سفير اليابان
دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته دكتاتور هايتي.. طرد النخبة منها وعبثوا بجثته بعد موته
الأكثر قراءة
ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال! ورق الألمنيوم.. استعمالات لا تخطر على بال!
فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه فنان العرب يبكي على مسرح جدة.. وابنه "إعجاز بالأداء"
"فتاة تيك توك" جديدة بقبضة السلطات المصرية
السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين السعودية.. توجيه ملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين
مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات مصر.. وفاة جيهان زوجة الرئيس السابق أنور السادات
ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد ياسمين عبدالعزيز متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يرد
قبل أن تذهب
بايدن يحذر بوتين من هجمات قراصنتها ضد مصالح واشنطن
بايدن يحذر بوتين من هجمات قراصنتها ضد مصالح واشنطن
اكتشف المزيد