إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ سنوات، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.

وقال أدرعي على تويتر اليوم السبت، إن استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت الليلة الماضية مشتبهاً فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى إسرائيل في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة.

لقد هرعت قوات من الجيش والشرطة الى المكان وتمكنت من ضبط 43 قطعة سلاح تقدر قيمتها بنحو 2.7 ميليون شيقل جديد.



يفحص جيش الدفاع امكانية تقديم #حزب_الله مساندة لمحاولة التهريب ويحقق بتعاون مع الشرطة هوية من المتورطين فيها. #فيديو pic.twitter.com/g2zJwO316S — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 10, 2021

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كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية تقديم حزب الله مساندة لمحاولة التهريب ويحقق بتعاون مع الشرطة هوية من المتورطين فيها.

إلى ذلك أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطاته في مواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية.

ولفت إلى أنه تم كشف النقاب الأسبوع الماضي عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود مع إسرائيل.