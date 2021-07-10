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واشنطن وباريس: لبنان بحاجة ملحة إلى حكومة جديدة

لبنان ازمة

واشنطن وباريس: لبنان بحاجة ملحة إلى حكومة جديدة

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دبي - العربية.نت

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قالت سفيرتا أميركا وفرنسا في بيروت في بيان مشترك، مساء الجمعة إن لبنان في "حاجة ملحة" لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

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وأكد بيان السفيرتان دوروثي شيا وآن غريللو أن فرنسا والولايات المتحدة ودولا أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، ويتضمن ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

أزمة طاحنة

إلى هذا، يعاني لبنان من نقص حاد في السلع الأساسية، بما فيها الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط السريع لقيمة الليرة اللبنانية.

وينقسم القادة السياسيون اللبنانيون بشدة حول تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمات التي اندلعت في أواخر عام 2019 وتمثل أخطر تهديد لاستقرار لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990.

من لبنان (فرانس برس)
من لبنان (فرانس برس)

"دعم إضافي من فرنسا وأميركا"

كما أكدت السفيرتان أن الإجراءات الملموسة التي يتخذها القادة اللبنانيون للتصدي للفساد المستشري ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.

يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة مالية يصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في العصر الحديث. وأجبر شح الوقود في الأسابيع الفائتة السائقين على الاصطفاف في طوابير لساعات من أجل القليل من البنزين، كما يكافح مئات الآلاف من اللبنانيين سعياً وراء الدواء والغذاء وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

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