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أستراليا تعلن استكمال سحب جميع قواتها من أفغانستان

An Australian soldier (C) of Omlet-c company gestures during a NATO/ISAF joint task force patrol in Mirwais in the southern province of Uruzgan on January 20, 2010. The Netherlands Royal Army leads the NATO/ISAF joint task force in the southern province of Afghanistan. About 113,000 foreign troops under US and NATO command are based in Afghanistan, with about 40,000 more due to be deployed this year to try to turn around the costly war against the resurgent Taliban. AFP PHOTO/Deshakalyan CHOWDHURY
جنود أستراليون في أفغانستان (أرشيفية)
طالبان

أستراليا تعلن استكمال سحب جميع قواتها من أفغانستان

وزير الدفاع الأسترالي أكد أن آخر 80 عنصر دعم أسترالياً غادروا أفغانستان "في الأسابيع الأخيرة"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

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أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتن اليوم الأحد انتهاء مشاركة بلاده في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عاماً موضحاً أن إنجاز سحب القوات الأسترالية جرى "في الأسابيع الأخيرة".

وكانت أستراليا قد أعلنت في أبريل الماضي أنها ستسحب ما تبقى من جنودها بحلول سبتمبر تماشياً مع قرار الولايات المتحدة إنهاء عملياتها العسكرية في أفغانستان.

وأوضح وزير الدفاع الأسترالي لمحطة "سكاي نيوز" اليوم أن آخر 80 عنصر دعم أسترالياً غادروا أفغانستان "في الأسابيع الأخيرة".

جندي أسترالي في أفغانستان (أرشيفية)
جندي أسترالي في أفغانستان (أرشيفية)

وأضاف: "هذا لا يعني أننا لن نكون ضمن حملات إلى جانب الولايات المتحدة نعتبر أن من مصلحتنا الوطنية المشاركة فيها أو من مصلحة حلفائنا".

ونشرت أستراليا 39 ألف عسكري في السنوات الـ20 الأخيرة ضمن عمليات جرت بقيادة الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في مواجهة حركة طالبان ومجموعات إرهابية في أفغانستان. وكلفت هذه المهمة البلاد مليارات الدولارات وقضى خلالها 41 جندياً أسترالياً.

ومع أن أستراليا لم يعد لها وجود عسكري كبير في أفغانستان منذ سحب الوحدات المقاتلة في نهاية العام 2013 إلا أن هذه الحرب شكلت عبئاً في الداخل الأسترالي وأثارت جدلاً.

فقد مارست مجموعات المقاتلين القدامى ضغوطاً على الحكومة لمباشرة تحقيق رسمي حول العدد المرتفع للانتحار في صفوف الجنود السابقين والحاليين في أفغانستان.

ويجري الجيش والشرطة تحقيقات أيضاً بشأن ادعاءات مفادها أن جنوداً من وحدات النخبة في سلاح الجو ارتكبوا جرائم حرب كثيرة في أفغانستان.

جنود أستراليون في أفغانستان يودعون رفيق لهم توفي في 2011
جنود أستراليون في أفغانستان يودعون رفيق لهم توفي في 2011
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يأتي هذا بينما حركة طالبان أعلنت الخميس أنها سيطرت على 85% من أراضي أفغانستان، مستكملة بذلك قوساً يمتد من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع الصين.

ورغم تقدم طالبان، تواصل واشنطن سحب قواتها. وأثناء إعلانه الخميس أن الانسحاب العسكري الأميركي سينتهي في 31 أغسطس المقبل، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "من المستبعد جداً" أن "حكومة موحدة.. ستسيطر على البلاد بأكملها".

ودعت واشنطن إلى "اتفاق سياسي" بين حكومة كابول وطالبان، لكن المفاوضات متعثرة بين الطرفين.

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