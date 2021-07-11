مقتل 12 شخصًا في حادث انقلاب حافلة تقل مهاجرين بشرق تركيا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن حافلة صغيرة تقل مهاجرين انقلبت واشتعلت فيها النيران في شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 20 آخرين.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن حافلة صغيرة كانت تقل ركابا أكثر من طاقتها الاستيعابية قرب قرية يوماقلي، انقلبت لسبب لم يعرف بعد.

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وأكدت المصادر أن فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.

وأوضحت أنه بعد انقلاب الحافلة اشتعلت النيران فيها ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأفادت أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 20 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

وسقطت الحافلة في حفرة أثناء سفرها ليلا بالقرب من يوماكلي في محافظة فان المتاخمة لإيران.

وأظهر بث تلفزيوني ناجين يتأوهون ويتلقون العلاج على جانب الطريق، بينما كان عمال طوارئ يبحثون وسط الحطام المحترق.

ويعبر مهاجرون، ومعظمهم من إيران وأفغانستان وباكستان، بانتظام الحدود الإيرانية إلى تركيا سيرًا على الأقدام قبل نقلهم غربًا إلى مدن مثل اسطنبول وأنقرة.

وقال متين كوراباتير، رئيس مركز دراسات اللجوء والهجرة ومقره أنقرة، إن الانسحاب الأميركي المخطط له من أفغانستان أعطى زخماً إضافياً للشباب الذين يحاولون السير عبر الطريق الجبلي.

وفي يونيو / حزيران 2020، توفي أكثر من 60 مهاجراً في بحيرة فان عندما غرق قاربهم.

