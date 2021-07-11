طالبان تصل لحدود الصين ومسؤول بالحركة: لن نتدخل بقضية الإيغور

بعد الاستيلاء على حوالي ثلث مناطق أفغانستان في هذا الصيف، وصلت طالبان هذا الأسبوع إلى مقاطعة بدخشان الشمالية الشرقية إلى الحدود الجبلية مع منطقة شينجيانغ الصينية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.



وبالنظر إلى العلاقات التاريخية لطالبان مع الجماعات المسلحة الأويغورية في شينغيانغ المرتبطة بالقاعدة، فإن هذا التقدم كان سيثير قلق بكين في الماضي. لكن في هذه الأيام، تبذل طالبان قصارى جهدها لتهدئة مخاوف الصين، وهي حريصة على ضمان رضوخ بكين لحكمها.

وقال تشيان فنغ رئيس الأبحاث في معهد الاستراتيجية الوطنية بجامعة تسينغهوا في بكين: "تريد طالبان إظهار حسن النية للصين". إنهم يأملون أن تلعب الصين دورًا أكثر أهمية، خاصة بعد أن تسحب أميركا قواتها".



ومع اقتراب الانسحاب العسكري الأميركي من الاكتمال، فإن نفوذ الصين في المنطقة آخذ في الازدياد، جزئياً من خلال علاقة بكين الاستراتيجية مع داعم طالبان الرئيسي باكستان. وأصبحت الصين أيضًا ذات نفوذ متزايد في دول آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان من الشمال. وإدراكًا منها لمشاعر بكين، فإن كل هذه الدول تبتعد منذ فترة طويلة عن إدانة الاعتقال الجماعي للمسلمين في شينغيانغ، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى هناك.

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وفي حين أن حركة طالبان لم تلتزم الصمت حيال هذه القضية، إلا أنها تحقق توازنًا جيدًا بين التزامها بالقضايا الإسلامية العالمية وإقناع بكين بأن حكومة طالبان في كابول لن تهدد استقرار الصين.

وقال مسؤول رفيع في حركة طالبان "نحن نهتم باضطهاد المسلمين سواء في فلسطين أو ميانمار أو الصين، ونهتم باضطهاد غير المسلمين في أي مكان في العالم". وتابع "ما لن نفعله هو التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وأشار مسؤول آخر وهو المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين، إلى أن الجماعة الإسلامية تعهدت في اتفاق الدوحة في فبراير 2020 مع واشنطن بعدم السماح باستخدام أراضي البلاد ضد دول أخرى، وعدم قبول أي لاجئين أو منفيين خارج إطار قانون الهجرة الدولي.

وتعود علاقات طالبان مع مسلحي الأويغور، خاصة حركة تركستان الشرقية الإسلامية وخليفتها الحزب الإسلامي التركستاني، إلى الأيام التي كان فيها أسامة بن لادن متمركزًا في أفغانستان، حيث خطط لهجمات 11 سبتمبر 2001.





وفي حين أن العديد من هؤلاء المقاتلين الأويغور انتقلوا إلى سوريا في السنوات الأخيرة، قدر تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام الماضي أن حوالي 500 من أعضاء الحركة ما زالوا في أفغانستان، معظمهم في منطقتي ريغستان ووردوج في مقاطعة بدخشان. وأزالت إدارة ترمب العام الماضي تصنيف الحركة من قائمة الإرهاب، مما أثار غضب بكين.

واستخدمت الصين وجود الجماعات المتطرفة مثل الحزب الإسلامي التركستاني لتبرير حملتها القمعية في شينغيانغ، بما في ذلك سجن أكثر من مليون مسلم في ما تسميه معسكرات التدريب المهني.

وأصبحت جميع مناطق بدخشان، باستثناء العاصمة الإقليمية، الآن تحت سيطرة طالبان، حيث فر أكثر من 1000 جندي حكومي عبر الحدود إلى طاجيكستان في الأيام الأخيرة. وسيطرت طالبان هذا الأسبوع على منطقة واخان الشمالية الشرقية في بدخشان التي تشترك في حدود طولها 60 ميلاً مع الصين. وهي في الغالب تضاريس عالية الارتفاع وغير سالكة مع عدم وجود طريق متصل عبر الحدود. ومع ذلك، فإن حدود المقاطعة سهلة الاختراق، وعن طريق طاجيكستان هناك طرق مرور إلى شينغيانغ - وهو أحد الأسباب التي دفعت الصين إلى نشر قوات في طاجيكستان في السنوات الأخيرة.

وبينما تدعي بكين دعمها لحكومة الرئيس أشرف غني في كابول، لطالما دعت بكين إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، واستضافت وفودًا من طالبان مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك زيارة عام 2019 لرئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني بردار، وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت الصين استضافة محادثات سلام بين الأفغان.





وقال لي وي، الباحث في الأمن والسيطرة على التسلح في مركز الأبحاث التابع لوزارة أمن الدولة الصينية والمعاهد الصينية في الصين، إن طالبان "تعتقد أنها تستطيع تولي زمام الأمور مرة أخرى، ولذا فهي تريد بناء علاقات أكثر ودية مع جيرانها، كما أنهم لا يريدون أن يروا أفغانستان أرضا خصبة للإرهاب الدولي.

لا يتفق الجميع مع مثل هذه التقييمات المتفائلة، وقال روهان جوناراتنا، خبير الإرهاب الدولي في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، إنه يتوقع أن تستأنف طالبان دعم مقاتلي الأويغور خاصة الآن بعد أن يسعى العديد من هؤلاء المقاتلين للعودة إلى أفغانستان من سوريا.

وأضاف جوناراتنا "لقد كانت لديهم علاقة وثيقة للغاية. ومع انسحاب القوات الأميركية، ستصبح طالبان على ما كانت عليه من قبل، لأن أيديولوجية طالبان لم تتغير بشكل كبير. ستظهر أفغانستان مرة أخرى على أنها ديزني لاند الإرهابية، حيث ستبني كل هذه الجماعات الإرهابية الأجنبية وجودًا هائلاً".