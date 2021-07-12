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الجيش الإسرائيلي: توسيع مساحة الصيد بقطاع غزة بدءا من اليوم

A picture taken with a drone shows Palestinian fishing boats near Gaza's seaport in Gaza City on February 1, 2021. (Reuters)
مراكب الصيد بساحل غزة
غزة و حماس

الجيش الإسرائيلي: توسيع مساحة الصيد بقطاع غزة بدءا من اليوم

أفيخاي أدرعي على "تويتر": إسرائيل قررت توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلا بحريا.. في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة

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القدس - زياد حلبي

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قررت توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلا بحريا، بدءا من صباح اليوم الاثنين.

وأشار أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام والمصادقة السياسية.

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وأضاف أنه تقرر أيضا السماح باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد خام للصناعة والنسيج من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من القطاع إلى إسرائيل.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن استمرار هذه الإجراءات "مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

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