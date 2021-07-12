الجيش الإسرائيلي: توسيع مساحة الصيد بقطاع غزة بدءا من اليوم

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل قررت توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلا بحريا، بدءا من صباح اليوم الاثنين.

كما سيسمح باستيراد مواد طبية، مواد خاصة بالصيد، مواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم. كما، سيسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. @CogatArabic — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2021

وأشار أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام والمصادقة السياسية.

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وأضاف أنه تقرر أيضا السماح باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد خام للصناعة والنسيج من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من القطاع إلى إسرائيل.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن استمرار هذه الإجراءات "مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".