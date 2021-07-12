انهيار فندق في شرق الصين يوقع قتيلاً و10 مفقودين
فتح فندق "سيجي كايوان" أبوابه في 2018 في مدينة سوجو مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات للمؤتمرات
أدى انهيار فندق في مدينة سوجو بشرق الصين اليوم الاثنين إلى مقتل شخص على الأقل فيما اعتُبر 10 أشخاص آخرون في عداد المفقودين، حسبما أعلنت شبكة "سي. سي. تي. في" الرسمية.
突发— 吴文行wenxingwu (@wuwenhang) July 12, 2021
【苏州市政府报】7月12日15时33分许，苏州市吴江区松陵镇油车路188号四季开源酒店发生倒塌事故。经初步了解15人被困。 pic.twitter.com/fHEeMgMSl0
وتمكنت فرق الإغاثة من انتشال سبعة ناجين من بين أنقاض فندق "سيجي كايوان" في المدينة السياحية، عقب انهياره بعد ظهر الاثنين، وفق الشبكة.
وقالت الشبكة إن عملية الإغاثة "تتواصل" مضيفةً أن السلطات باشرت التحقيق في أسباب الكارثة.
وفتح الفندق أبوابه في 2018 مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات مؤتمرات، بحسب موقع "سي تريب" المختص بالسفر.
وأظهرت صور بثتها الشبكة أكثر من 10 عمّال إنقاذ يعتمرون خوذاً في موقع الكارثة، فيما بدت كومة من الركام.
وتكثر حوادث انهيار مبان في الصين، وتعود في غالبها لتراخي معايير البناء أو الفساد.