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انهيار فندق في شرق الصين يوقع قتيلاً و10 مفقودين

من موقع انهيار الفندق في مدينة سوجو
اقتصاد الصين

انهيار فندق في شرق الصين يوقع قتيلاً و10 مفقودين

فتح فندق "سيجي كايوان" أبوابه في 2018 في مدينة سوجو مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات للمؤتمرات

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بكين – فرانس برس

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أدى انهيار فندق في مدينة سوجو بشرق الصين اليوم الاثنين إلى مقتل شخص على الأقل فيما اعتُبر 10 أشخاص آخرون في عداد المفقودين، حسبما أعلنت شبكة "سي. سي. تي. في" الرسمية.

وتمكنت فرق الإغاثة من انتشال سبعة ناجين من بين أنقاض فندق "سيجي كايوان" في المدينة السياحية، عقب انهياره بعد ظهر الاثنين، وفق الشبكة.

وقالت الشبكة إن عملية الإغاثة "تتواصل" مضيفةً أن السلطات باشرت التحقيق في أسباب الكارثة.

مدينة سوجو (أرشيفية)
مدينة سوجو (أرشيفية)
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وفتح الفندق أبوابه في 2018 مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات مؤتمرات، بحسب موقع "سي تريب" المختص بالسفر.

وأظهرت صور بثتها الشبكة أكثر من 10 عمّال إنقاذ يعتمرون خوذاً في موقع الكارثة، فيما بدت كومة من الركام.

وتكثر حوادث انهيار مبان في الصين، وتعود في غالبها لتراخي معايير البناء أو الفساد.

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