توتر تركي يوناني جديد بسبب مباراة كرة قدم ودية وفحص كورونا

أعلن نادي غلطة سراي التركي يوم الاثنين أن فريقه لكرة القدم قرر الانسحاب من مباراة ودية مع فريق نادي أولمبياكوس بيريوس والعودة إلى بلاده، بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة باللاعبين.

جاء ذلك في وقت تعمل فيه أنقرة وأثينا لتحسين العلاقات بينهما واستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ خمس سنوات. وتأتي مساعي تحسين العلاقات بعد توترات حدثت في العام الماضي بسبب نزاعات على موارد الطاقة وحقوق السيادة في البحر المتوسط.

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وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على تويتر إن الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة، وأعلنت وزارته أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بشأن الواقعة.

ووصف فريق غلطة سراي الواقعة بأنها "تمييز واضح ضد فريق تركي"، مضيفا أن المسؤولين اليونانيين رفضوا اعتماد نتائج الفحوص التي أجراها الفريق من قبل وطلب إجراء فحوص أخرى.

وأضاف أن مسؤولي الجمارك والأمن اليونانيين تعاملوا بطريقة مهينة مع لاعبيه ووضعوا عقبات أمامهم مما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة.

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس إن المباراة الودية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء لا تأتي في إطار حدث دولي، وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع.

وأوضح أن الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع، وفقا لما يقتضيه القانون اليوناني، و"نظرا لرفضهم، مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني".