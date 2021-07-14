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أفغانستان: أوقفنا هجوم طالبان على معبر مهم مع باكستان

قوات الأمن الأفغانية (رويترز)
قوات الأمن الأفغانية (رويترز)

أفغانستان: أوقفنا هجوم طالبان على معبر مهم مع باكستان

طالبان تحاول منذ أشهر السيطرة على المعابر والمديريات تزامناً مع الانسحاب الأميركي

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العربية.نت - وكالات

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أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قواتها صدّت محاولة لحركة طالبان للاستيلاء على موقع حدودي رئيسي مع باكستان.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة طارق عريان لوكالة فرانس برس، أن "إرهابيي طالبان تحركوا بالقرب من المنطقة الحدودية" في منطقة سبين بولداك، لكن "قوات الأمن صدت هجومهم".

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وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، سيطرتها على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وباكستان في محافظة قندهار الجنوبية، وفق ما قال متحدث باسمها.

كذلك، وفي وقت سابق أكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية طلب عدم الكشف عن اسمه أن طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان. وأوضح "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".

عناصر من طالبان (أرشيفية - رويترز)
عناصر من طالبان (أرشيفية - رويترز)

طالبان تحاول التمدد

يذكر أن اشتباكات انطلقت قبل أشهر بين طالبان والقوات الأفغانية بعد أن أعلنت واشنطن البدء بسحب قواتها من البلاد، منهية بذلك أكثر من 20 سنة على تواجدها في أفغانستان.

وخلال بداية يوليو الجاري، أخلى المسؤولون الأميركيون أكبر مطار في البلاد، قاعدة باغرام الجوية، التي ظلت لسنوات مركزا للحرب ضد طالبان ومطاردة عناصر القاعدة، ومرتكبي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.

كذلك، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أسبوع، أن بلاده ستنجز مهمة الانسحاب في أواخر أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن القادة العسكريين نصحوه بالانسحاب بسرعة.

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