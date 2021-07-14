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الحريري يقدم تشكيلة حكومية لعون.. تضم 24 وزيراً

الحريري وعون في بعبدا يوم 14 يوليو 2021 (رويترز)

الحريري يقدم تشكيلة حكومية لعون.. تضم 24 وزيراً

رئيس الوزراء المكلف: بالنسبة لي، فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جدياً لوقف الانهيار

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دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأربعاء، أنه قدم تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون تضم 24 وزيراً، وينتظر رده غداً الخميس، لإنهاء ما يقرب من 9 أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي.

وقال الحريري بعد اجتماع مع عون: "بالنسبة لي، فإن هذه الحكومة بإمكانها النهوض بالبلد والبدء بالعمل جدياً لوقف الانهيار، وتمنيت جواباً من الرئيس غداً لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

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يشار إلى أن الحريري التقى عون فور عودته من زيارة إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين كبارا آخرين.

والحريري على خلاف مع عون حول تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليفه في أكتوبر الفائت.

إحدى أسوأ حالات الركود

يذكر أن لبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.

من مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)
من مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

كما يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.

إلى ذلك دفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90% خلال نحو عامين، وساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

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