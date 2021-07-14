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السيسي: ندعم المسار السياسي للحريري بالكامل

لقاء سابق بين السيسي والحريري في القاهرة (أرشيفية من رويترز)

السيسي: ندعم المسار السياسي للحريري بالكامل

لبنان يغرق في انهيار اقتصادي رجّح البنك الدولي أن يكون من بين 3 أشد أزمات في العالم منذ العام 1850

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دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دعم القاهرة الكامل للجهود التي يبذلها رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري من أجل تحقيق الاستقرار في بلاده، وذلك خلال زيارته للقاهرة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي رحب بالحريري في العاصمة المصرية "مؤكداً دعم القاهرة الكامل للمسار السياسي للحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان، والتعامل مع التحديات الراهنة فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة".

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من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق اليوم الأربعاء أثناء استقباله الحريري على دعم بلاده للبنان للخروج من الوضع الحالي.

كما شدد شكري على ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا للبلاد "بمنأى عن أي مصالح ضيقة"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية على تويتر.

من لقاء شكري والحريري في القاهرة يوم 14 يوليو 2021 (رويترز)
من لقاء شكري والحريري في القاهرة يوم 14 يوليو 2021 (رويترز)

من بين 3 أشد أزمات

يشار إلى أن لبنان يغرق في انهيار اقتصادي رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشد أزمات في العالم منذ العام 1850.

ولم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ 11 شهراً يشترط المجتمع الدولي قيامها بإصلاحات جذرية ليقدم دعماً مالياً للبلاد.

معاناة تتعمق

إلى ذلك تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بالتعطيل، فيما تتعمق معاناة اللبنانيين يوماً بعد يوم: تدهور جنوني لليرة، ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخدمات والوقود، أزمة أدوية وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة، بينما انتفخت فاتورة المولدات الخاصة على وقع شح الوقود.

وتبدو الأزمة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب بدمار أحياء من العاصمة. ولم يصل القضاء بعد إلى أي نتيجة حول من يتحمل مسؤولية حدوثه، علماً أن المؤشرات واضحة على أن الإهمال لعب دوراً كبيراً في انفجار مواد خطرة مخزنة عشوائياً.

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