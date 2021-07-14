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انفجار في باكستان يقتل صينيين.. وبكين غاضبة

باكستان (رويترز)

انفجار في باكستان يقتل صينيين.. وبكين غاضبة

الشرطة بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث: "عمل تخريبي"

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دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر محلية بأن 10 أشخاص، من بينهم 6 صينيين، وشرطيان باكستانيان، لقوا مصرعهم في انفجار استهدف حافلة بشمال باكستان، الأربعاء.

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وأكد معظم جاه أنصاري، قائد شرطة إقليم خيبر-بختونخوا، الذي وقع فيه الحادث، مقتل 6 صينيين وجنديين واثنين من سكان المنطقة، مشيرا إلى أن الشرطة بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث، مرجحاً أن يكون عملاً تخريبياً، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

هوت إلى واد عميق

بدوره، كشف مسؤول كبير في الحكومة البكستانية، أن الحافلة هوت إلى واد عميق بعد الانفجار، مما تسبب في خسائر جسيمة.

وأوضح أن هناك مهندسا صينيا وجنديا باكستانيا ما زالا مفقودين.

فيما بدأت عملية إنقاذ وتم حشد الأجهزة الحكومية بالكامل لإنقاذ المصابين باستخدام الإسعاف الجوي، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أفاد مسؤول باكستاني إداري كبير بأن الحافلة كانت تقل نحو 30 مهندسا صينيا في طريقهم إلى موقع سد داسو في منطقة كوهستان العليا.

القنصلية الصينية في باكستان
القنصلية الصينية في باكستان

بكين غاضبة

أما الخارجية الصينية فقد أعلنت أن بكين طالبت باكستان بإجراء تحقيق مستفيض في هذا الانفجار.

كما شدد المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، أن بكين نددت بالانفجار، وقدمت تعازيها، وطالبت باكستان بحماية أمن وسلامة المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية، وفق قوله.

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