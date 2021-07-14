.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طالبان أعدمت 22 جنديا من قوات الكوماندوز الأفغانية

قوات أمن أفغانية في قندهار - أرشيفية

طالبان أعدمت 22 جنديا من قوات الكوماندوز الأفغانية

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية لشبكة "فوكس نيوز"، أن مقاتلي طالبان أطلقت النار على 22 من الكوماندوز الأفغان يوم الثلاثاء في ولاية فارياب الشمالية في عملية إعدام جماعية. وكانت ذخيرة عناصر القوة الخاصة قد نفذت أثناء قتالهم مع المسلحين، مما دفعهم إلى الاستسلام.

وقالت إن الحركة المشددة طلبت منهم خلع ستراتهم الواقية من الرصاص اثناء الاستسلام ثم أطلقوا النار على 22 جنديا بينهم نجل لواء أفغاني كبير. وذكرت مواقع أن هناك مقطع فيديو لم يتم التحقق منه للحادث يتم تداولها على الإنترنت.

نائب أفغاني: هناك مؤشرات لتصعيد خطير في أفغانستان العرب والعالم نائب أفغاني: هناك مؤشرات لتصعيد خطير في أفغانستان

وفي هجوم منفصل، الثلاثاء، ضد قافلة أفغانية، حاولت قوات الكوماندوز التي كانت في عربات همفي إخراج ضابط شرطة مصاب أسرته حركة طالبان الا انهم تعرضوا لإطلاق نار وانفجارات بحسب "رويترز".

وتأتي أعمال العنف بعد أيام فقط من وصف السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي في 9 يونيو / حزيران تقدم طالبان "بالمقلق" حيث سحب الجيش الأمريكي قواته من البلاد بعد 20 عاما.

طالبان
طالبان

85% من أراضي أفغانستان

ونفى مسؤولون حكوميون مزاعم طالبان بأنها سيطرت على 85٪ من الأراضي في أفغانستان في ذلك الوقت، قائلين إنها جزء من حملة دعائية.

كما قالت القيادة في تحديث 6 يوليو / تموز إن القيادة المركزية الأميركية تقدر أن الجيش الأميركي أكمل أكثر من 90٪ من عملية الانسحاب.

إلى ذلك، وصفت مجلة Long War Journal التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) الوضع الأمني في أفغانستان بأنه "يتدهور بسرعة" ، مشيرة إلى أنه في الأيام الستة المنتهية في 5 يوليو / تموز ، سيطرت طالبان على ما يقرب من 10٪ من البلاد بأكملها.

وإجمالاً تسيطر طالبان على 195 مقاطعة من أصل 407 مقاطعة في أفغانستان وفقًا لتقديرات معهد الدفاع عن الديمقراطية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: "عارضات أزياء"
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء
أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني
قبل أن تذهب
فرنسا تغرم غوغل 593 مليون دولار
فرنسا تغرم غوغل 593 مليون دولار
اكتشف المزيد