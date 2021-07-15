.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 ناشطا تابعاً لحماس برام الله

عنصر من الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 ناشطا تابعاً لحماس برام الله

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه اعتقل العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال وجودهم في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية.

وأضاف في بيان "في أعقاب جهود استخباراتية وعسكرية، اعتقلت قوات جيش الدفاع، وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود في قرية ترمسعيا عشرات النشطاء من الكتلة الطلابية التابعة لحماس في جامعة بيرزيت".

إسرائيل تشن حرباً "مشفّرة" ضد حماس.. بالبيتكوين هذه المرة قصص اقتصادية غزة و حماس إسرائيل تشن حرباً "مشفّرة" ضد حماس.. بالبيتكوين هذه المرة

كما أوضح البيان أن "عددا من النشطاء متورطون بشكل مباشر في أنشطة إرهابية شملت تحويل الأموال والتحريض وتنظيم نشاطات حماس في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية".

اعتقال 40 شخصاً

وقالت مصادر محلية في قرية ترمسعيا إن الطلاب كانوا في زيارة تضامنية مع عائلة منتصر شلبي الذي هدم الجيش منزله قبل أيام بعد اتهامه بقتل مستوطن بإطلاق النار عليه عند حاجز عسكري قبل عدة أشهر.

وأضافت المصادر أن عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم يبلغ حوالي 40.

من الضفة الغربية
من الضفة الغربية

من جانبها، قالت جامعة بيرزيت إنها "تتابع بقلق قضية احتجاز مجموعة من طلبة الجامعة على مدخل قرية ترمسعيا، حيث تعرضت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واحتجزت المركبة التي كانت تقلهم، لتقوم باعتقالهم ونقلهم فيما بعد بمركبة خاصة من مدخل القرية إلى جهة غير معروفة".

وأضافت في بيان "ترى الجامعة أن السياسات المنتهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي انتهاك لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حق الطلبة في الحركة، وانتهاك لكافة المعايير الدولية التي تصون كرامتهم وحريتهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
بعد مغادرتها مياه مصر.. سفينة بعد مغادرتها مياه مصر.. سفينة "إيفر غيفن" بأزمة جديدة
قبل أن تذهب
مفاعل نووي صيني صغير ينير 526 منزلاً.. مواصفات خيالية
مفاعل نووي صيني صغير ينير 526 منزلاً.. مواصفات خيالية
اكتشف المزيد