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ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في جنوب إفريقيا إلى 212 شخصاً

من آثار العنف

ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في جنوب إفريقيا إلى 212 شخصاً

يأتي ذلك في وقت نشرت فيه حكومة جنوب إفريقيا 10 آلاف جندي في الشوارع، يوم الخميس، للمساعدة في وقف أعمال عنف ونهب مستمرة منذ أيام

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العربية.نت، وكالات

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ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي تهز جنوب إفريقيا منذ نحو أسبوع إلى 212 قتيلا على الأقل، كما أعلنت الحكومة، الجمعة.

يأتي ذلك في وقت نشرت فيه حكومة جنوب إفريقيا 10 آلاف جندي في الشوارع، يوم الخميس، للمساعدة في وقف أعمال عنف ونهب مستمرة منذ أيام.

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ونقلت رويترز عن مسؤول بالحكومة قوله "بحلول الصباح وصل عدد الجنود إلى عشرة آلاف من خمسة آلاف صباح الأربعاء".

وانتشرت في عدة مدن أخرى احتجاجا على حكم قضى بسجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما.

وشنت السلطات حملات اعتقالات واسعة طالت نحو 1700 شخص في ولايات كوازولو والكاب الشمالية، واتهمت ابنة زوما، دودوزيل زوما بتحريض أفراد قبيلتها الذين يشكلون نحو 30% من التركيبة السكانية في البلاد.

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