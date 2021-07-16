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غوتيريش يدعو الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالهدنة الأولمبية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يدعو الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالهدنة الأولمبية

الأمين العام للأمم المتحدة قال في رسالة مصورة إن رياضيين من جميع أنحاء العالم يتعين عليهم التغلب على "عقبات هائلة" للمشاركة في الألعاب وسط جائحة كوفيد-19

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الأمم المتحدة - أسوشييتد برس

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالهدنة الأولمبية التقليدية خلال الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في اليابان، والسعي لوقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم بعد انتهاء المنافسات.

من طوكيو
  • من طوكيو
  • من طوكيو
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من طوكيو
من طوكيو
من طوكيو
من طوكيو

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة مصورة، الخميس، إن رياضيين من جميع أنحاء العالم يتعين عليهم التغلب على "عقبات هائلة" للمشاركة في الألعاب وسط جائحة كوفيد-19.

وقال: "نحن بحاجة لإظهار نفس القوة والتضامن في جهودنا لإحلال السلام في عالمنا".

وقال غوتيريش: "إن السعي لتحقيق السلام والتوحد حول أهداف مشتركة هو أكثر أهمية هذا العام، حيث نسعى جاهدين للقضاء على الوباء وبناء تعافي عالمي قوي ومستدام وشامل".

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وبدأت الهدنة الأولمبية في اليونان القديمة للسماح بالمرور الحر للرياضيين والمتفرجين من دول المدن التي غالبًا ما تكون متحاربة إلى الألعاب الأصلية كل 4 سنوات. لكن حتى هذا التقليد تم كسره عندما هاجمت مدينة إليس اليونانية المجاورة مدينة بيزا بينما كانت تستضيف مهرجان زيوس والألعاب الأولمبية.

وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تليها الألعاب الأولمبية للمعاقين في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

أشار غوتيريش إلى "النداء التقليدي لإسكات البنادق أثناء تقدم الألعاب"، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الصراعات.

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