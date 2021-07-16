.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مقتل مصور في وكالة رويترز في أفغانستان

حركة طالبان تستولي على المزيد من الأراضي والمعابر الحدودية
حركة طالبان تستولي على المزيد من الأراضي والمعابر الحدودية
طالبان

مقتل مصور في وكالة رويترز في أفغانستان

قال رئيس وكالة رويترز مايكل فريدنبرغ ورئيسة التحرير أليساندرا غالوني في بيان: نسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل بالتعاون مع السلطات في المنطقة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قتل المصور في وكالة رويترز دانيش صديقي، الجمعة، أثناء تغطيته معارك بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان، كما أفادت الوكالة نقلا عن مسؤول في الجيش الأفغاني.

وقال المسؤول لرويترز، إن قوات أفغانية خاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة سبين بولداك عندما قُتل صديقي وضابط أفغاني كبير أثناء ما وُصف بأنه اشتباك بالنيران مع طالبان. وانضم صديقي بصفته صحافيا للقوات الأفغانية الخاصة المتمركزة في ولاية قندهار بجنوب البلاد هذا الأسبوع، وكان يكتب تقارير عن القتال بين القوات الأفغانية الخاصة ومقاتلي طالبان.

عملية للقوات الأفغانية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان العرب والعالم طالبان عملية للقوات الأفغانية لاستعادة معبر حدودي مع باكستان
أفغانستان: أوقفنا هجوم طالبان على معبر مهم مع باكستان العرب والعالم أفغانستان: أوقفنا هجوم طالبان على معبر مهم مع باكستان

وقال مايكل فريدنبرج رئيس رويترز، وأليساندرا جالوني رئيسة التحرير في بيان "نسعى حثيثا للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة". وأضافا "كان دانيش صحافيا متميزا وزوجا مخلصا وأبا وفيا وزميلا محبوبا بقوة. قلوبنا مع أسرته في هذا الوقت العصيب".

وكان صدّيقي قد أبلغ رويترز في وقت سابق من اليوم الجمعة بأنه أصيب بجرح في ذراعه بعد أن أصابته شظية متطايرة أثناء تغطيته الاشتباك. وعولج صديقي وكان يتعافى عندما تقهقر مقاتلو طالبان منسحبين من القتال في سبين بولداك. وقال القائد العسكري إن صديقي كان يتحدث مع أصحاب متاجر عندما عاودت طالبان الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق عبر مصادر مستقلة من تفاصيل تجدد القتال الذي تحدث عنه المسؤول العسكري الأفغاني الذي طلب عدم نشر اسمه، وذلك قبل أن تصدر وزارة الدفاع بيانا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية لنجاة مرضى السكري أثناء الجائحة.. نصائح من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"سيدة القطار" تروي للعربية.نت تفاصيل الواقعة التي أغضبت المصريين 
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت الشوكولاتة ومرض السكري.. حقائق ومفاجآت
بنس: الصين في طريقها لأن تصبح بنس: الصين في طريقها لأن تصبح "إمبراطورية للشر"
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان يمد تونس بكافة احتياجاتها لمواجهة كورونا عبر جسر جوي مفتوح
مركز الملك سلمان يمد تونس بكافة احتياجاتها لمواجهة كورونا عبر جسر جوي مفتوح
اكتشف المزيد