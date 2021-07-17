.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاستخبارات الأميركية: طالبان قد تستولي على أفغانستان بأسرع مما توقعنا

طالبان
طالبان

الاستخبارات الأميركية: طالبان قد تستولي على أفغانستان بأسرع مما توقعنا

"سي إن إن": تشاؤم استخباراتي أميركي بشأن مستقبل أفغانستان وتوقعات بأن تسقط كابول بيد طالبان

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن أحدث تقييمات دوائر الاستخبارات الأميركية، تحذر من تقدم حركة طالبان في أفغانستان "بوتيرة متسارعة"، وتدهور الوضع الأمني في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن تقييمات الاستخبارات الأميركية ترسم صورة قاتمة بشكل متزايد لتقدم طالبان المتسارع عبر أفغانستان .

المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان تنطلق اليوم العرب والعالم طالبان المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان تنطلق اليوم

تلك التقارير حذرت من أنّ الحركة المتشددة قد تسيطر قريباً على جزء كبير من البلاد في أعقاب انسحاب القوات الأميركية.

وأشارت "سي إن إن" عبر تقريرها إلى أن مصادر عدة مطلعة على آخر التقييمات اعتبرت أن العاصمة كابل ستكون "محطة أخيرة" للحركة التي من المرجح أن تستهدف مراكز سكانية كبيرة قبل التقدم نحو العاصمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة  مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة 
الأكثر قراءة
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه شاهد.. العربية تبث اعترافات قاتل هشام الهاشمي بعد إعلان القبض عليه
"شاومي" الصينية تتفوق على "أبل" وتخطف المرتبة الثانية عالمياً
أي قاع قد تصله أي قاع قد تصله "بيتكوين"؟.. هذه تقديرات الخبراء لأدنى سعر
وسط الإجراءات الاحترازية.. كيف سيتم تنقل حجاج بيت الله؟ وسط الإجراءات الاحترازية.. كيف سيتم تنقل حجاج بيت الله؟
شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد مأساة مواطنين أفغان فروا من المواجهات مع طالبان
كاميرا العربية ترصد مأساة مواطنين أفغان فروا من المواجهات مع طالبان
اكتشف المزيد