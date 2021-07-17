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قوات تيغراي تطلق سراح 1000 جندي إثيوبي أسير.. وتحاكم الآخرين

Captive Ethiopian soldiers arrive at the Mekele Rehabilitation Center in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia, on July 2, 2021. According to the Tigray Defence Forces (TDF), more than 7,000 captive Ethiopian soldiers have walked from Abdi Eshir, about 75 km southwest of Mekele, for four days.
جنود إثيوبيون أسرتهم جبهة تحرير تيغراي
نزاع إثيوبيا

قوات تيغراي تطلق سراح 1000 جندي إثيوبي أسير.. وتحاكم الآخرين

دبرصيون جبرمكئيل: ما يزيد على 5000 جندي لا يزالون معنا وسنُبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة

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أولبيا (إيطاليا) – رويترز

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قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن قوات الإقليم، الواقع في شمال إثيوبيا، أطلقت سراح نحو ألف جندي من القوات الحكومية التي أسرتهم خلال المعارك التي اندلعت في الآونة الأخيرة، بينما يستعد الجانبان لمواجهة على أراض متنازع عليها في غرب المنطقة.

وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة لوكالة "رويترز" بواسطة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنهم أطلقوا سراح ألف جندي من رتب منخفضة.

دبرصيون جبرمكئيل
دبرصيون جبرمكئيل
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وأضاف: "ما يزيد على 5000 جندي لا يزالون معنا وسنُبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة".

وقال إن الجنود الذين تم الافراج عنهم اقتيدوا إلى حدود تيغراي الجنوبية مع منطقة أمهرة أمس الجمعة، دون ذكر من الذي استقبلهم أو كيف تم التفاوض على إطلاق سراحهم.

ولم تؤكد أي جهة أخرى صحة هذه الرواية من مصدر مستقل، حيث رفض الجيش الإثيوبي التعليق على الموضوع بينما قال المتحدث باسم حكومة منطقة أمهرة المحلية، إنه ليس لديه معلومات حول عملية الإفراج.

جنود إثيوبيون أسرتهم جبهة تحرير تيغراي
جنود إثيوبيون أسرتهم جبهة تحرير تيغراي
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