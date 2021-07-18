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القوات الإسرائيلية تعتدي على شبان فلسطينيين قرب باب العامود في القدس

موقع مقتل فلسطينية في باب العامود 7-5-2017
منطقة باب العامود

القوات الإسرائيلية تعتدي على شبان فلسطينيين قرب باب العامود في القدس

القوات الإسرائيلية أقامت حواجز معدنية في منطقة باب العامود بالقدس القديمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، السبت، أن القوات الإسرائيلية اعتدت على شبان فلسطينيين تجمعوا قرب باب العامود بالقدس وتصدوا لمسيرة للمستوطنين.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية "اعتدت بالضرب على مجموعة من الشبان الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم وأجبرتهم على إخلاء ساحة باب العامود بالقوة".

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أقامت حواجز معدنية في منطقة باب العامود بالقدس القديمة.

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ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن نشر الحواجز الحديدية في محيط باب العامود "يأتي بالتزامن مع اقتحامات كبيرة من المتوقع أن يقوم بها مستوطنون، الأحد، للقدس العتيقة والمسجد الأقصى المبارك، وتمهيدا لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتوقعة"..

وكان قيام مستوطنين متطرفين بمحاولة إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، نهاية شهر رمضان الماضي، وراء اندلاع اضطرابات كبيرة في القدس وصل مداها إلى تظاهرات ومواجهات عنيفة في الضفة الغربية وغزة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقتذاك، أنه حذر قادة إسرائيليين من أن طرد عائلات فلسطينية من منازلها شرق القدس قد يجدد "التوتر والصراع والحرب".

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