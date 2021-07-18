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بينيت يوجه بمواصلة زيارات اليهود للحرم القدسي بانتظام

نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

بينيت يوجه بمواصلة زيارات اليهود للحرم القدسي بانتظام

جلسات حكومية في إسرائيل لتقييم الموقف

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دبي - العربية.نت

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء عقد جلسة لتقييم الموقف في الحرم القدسي، وأوعز بمواصلة زيارات اليهود له "بشكل منتظم وآمن".

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وأضاف المتحدث أوفير جندلمان عبر حسابه على تليغرام أن الجلسة عقدت بمشاركة وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد جلسات أخرى لتقييم الموقف خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الخارجية قولها في بيان إنها تدين "الاقتحامات" التي تعرضت لها باحات المسجد الأقصى من بعض اليهود المتشددين صباح اليوم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن "الاستهداف المتواصل" للقدس وخصوصا الأقصى.

كان مستوطنون اقتحموا باحات المسجد الأقصى قبل يومين بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما دعوا إلى تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى اليوم الأحد، لمناسبة ما يزعمون أنه "خراب الهيكل".

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