لبنان.. مشاورات نيابية في 26 يوليو لتسمية رئيس جديد للحكومة

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد ستبدأ الاثنين المقبل الموافق 26 يوليو، في محاولة جديدة لدفع السياسيين المنقسمين في البلاد لتشكيل حكومة.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم الاثنين، إن ميشال عون سيجري مشاورات رسمية في القصر الرئاسي لتسمية رئيس جديد للوزراء.

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يشار إلى أن حكومة لتصريف الأعمال تدير البلاد منذ قرابة العام، وانهارت العملة وفقد الكثيرون وظائفهم، كما جمدت البنوك الحسابات، فيما وصفه مقرضون دوليون بإحدى أسوأ الأزمات المالية في العصر الحديث.

اعتذار ولوم

والأسبوع الماضي، اعتذر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد مساعٍ دامت حوالي 10 شهور، بعد إخفاقه في الاتفاق على تشكيلتها مع عون. وتبادل الحريري وعون اللوم على الإخفاق في تشكيل الحكومة.

يذكر أنه تم تكليف الحريري في أكتوبر بتشكيل حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 200 شخص.

وتقول الدول المانحة إن على الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة من أجل الشروع في الإصلاح قبل حصول البلاد على أي أموال للإنقاذ.