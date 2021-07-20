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أردوغان: ندرس إمكانية تشغيل مطار كابول في أفغانستان

(أسوشييتد برس)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان وحزبه

أردوغان: ندرس إمكانية تشغيل مطار كابول في أفغانستان

قال إنه "بعد الآن لن نقول الشطر الشمالي والشطر الجنوبي لجزيرة قبرص، سنقول بعد الآن قبرص التركية"

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العربية.نت، وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تدرس إمكانية تشغيل مطار كابول في أفغانستان، في حال تلبية "بشروط" تشمل تقديم دعم مالي ولوجيستي وسياسي لتتمكن بلاده من إدارة وحماية مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد "هالة سلطان" بعاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا.

وكانت تركيا قد عرضت نشر قوات في مطار كابول بعد استكمال انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي وأجرت محادثات على مدى أسابيع مع الولايات المتحدة.

ووجهت حركة طالبان، التي سيطرت على أراض في أفغانستان مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، تحذيرا لتركيا من القيام بذلك.

مطار كابول
مطار كابول

وأوضح أردوغان أن أنقرة ستناقش مع حركة طالبان المستاءة من بعض الأمور ملف أفغانستان والمسيرة المتعلقة بتشغيل مطار كابول.

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وفيما يخص ملف جزيرة قبرص، قال أردوغان: "بعد الآن لن نقول الشطر الشمالي والشطر الجنوبي لجزيرة قبرص، سنقول بعد الآن قبرص التركية."

وردا على سؤال حول احتمال اعتراف أذربيجان رسميا بجمهورية شمال قبرص التركية، أكد أردوغان أنه يناقش هذا الأمر باستمرار مع نظيره إلهام علييف.

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