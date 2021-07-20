الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أ

ن صاروخين أطلقا من لبنان اليوم الثلاثاء تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

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وقال إن الدفاعات الصاروخية أسقطت أحد الصاروخين بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن وقوع أضرار.

كما أضاف "سنبقى متأهبين على كل الجبهات".

#عاجل تفعيل الانذارات في منطقة الجليل الغربي بعد اطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من #لبنان نحو #إسرائيل حيث تم اعتراض احداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة. في هذه الساعة لا توجد اي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية pic.twitter.com/T39IVVFFzf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2021

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وقال أدرعي عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الطائرة المسيرة سقطت "أثناء القيام بنشاط اعتيادي"، مشيراً إلى أن الحادث جاء نتيجة "خلل فني".

كما أضاف أدرعي أنه "لا توجد مخاوف من تسرب معلومات" من هذه الطائرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة من التطورات الأخيرة التي شهدها الأسبوع الماضي بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان، من إحباط محاولات تهريب أسلحة وغيرها من اكتشاف مخازن.

تهريب أسلحة

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في وقت سابق إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ سنوات، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.

وأكد أن قواته ستواصل نشاطاتها في مواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية.

كذلك لفت إلى أنه تم كشف النقاب قبل فترة، عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود مع إسرائيل.