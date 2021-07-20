السودان: الجيش باقٍ بالفشقة لحماية الحدود والشعب

أكد رئيس أركان الجيش السوداني، الثلاثاء، بقاء القوات المسلحة بمنطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا لبسط الأمن وصون الحدود وحماية البلاد والشعب.







ووصل محمد عثمان الحسين إلى الفشقة صباح اليوم، حيث تفقد المواقع العسكرية في القطاع الشرقي.

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كما تفقد الكباري والجسور التي تكفلت بها القوات المسلحة في منطقتي ودكولي ودعاروض والتي شارفت علي الانتهاء.

وطمأن المواطنيين هناك بأن مشروعات التنمية بالشريط الحدودي تحمل درجة الأولوية على مستوى الحكومة.

كما أوضح أن الفشقة الآن تستعد للزراعة بعد فتح الطرق وإنشاء الجسور وحفر الآبار.