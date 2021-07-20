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السودان: الجيش باقٍ بالفشقة لحماية الحدود والشعب

رئيس أركان الجيش السوداني يزور الفشقة

السودان: الجيش باقٍ بالفشقة لحماية الحدود والشعب

رئيس أركان الجيش السوداني وصل إلى الفشقة حيث تفقد المواقع العسكرية في القطاع الشرقي

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العربية.نت

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أكد رئيس أركان الجيش السوداني، الثلاثاء، بقاء القوات المسلحة بمنطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا لبسط الأمن وصون الحدود وحماية البلاد والشعب.

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ووصل محمد عثمان الحسين إلى الفشقة صباح اليوم، حيث تفقد المواقع العسكرية في القطاع الشرقي.

3 صور

كما تفقد الكباري والجسور التي تكفلت بها القوات المسلحة في منطقتي ودكولي ودعاروض والتي شارفت علي الانتهاء.

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وطمأن المواطنيين هناك بأن مشروعات التنمية بالشريط الحدودي تحمل درجة الأولوية على مستوى الحكومة.

كما أوضح أن الفشقة الآن تستعد للزراعة بعد فتح الطرق وإنشاء الجسور وحفر الآبار.

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