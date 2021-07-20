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دمار الفيضانات "يحاصر" الحكومة الألمانية المتهمة بالتقاعس

German Chancellor Angela Merkel gives a statement to news media during a visit in flood-stricken Bad Muenstereifel, Germany July 20, 2021. Christof Stache/Pool via REUTERS
ميركل خلال زيارتها اليوم للمنطقة المنكوبة
يوم التغيير

دمار الفيضانات "يحاصر" الحكومة الألمانية المتهمة بالتقاعس

منتقدون يتهمون الحكومة الألمانية بالتقاعس عن التحذير من الفيضانات.. وميركل تزور مجدداً المنطقة المنكوبة

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برلين - رويترز

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زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى المنطقة التي شهدت كارثة الفيضانات في البلاد في الوقت الذي تحاصر فيه التساؤلات حكومتها حول كيفية تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بالفيضانات التي جرى التنبؤ بها قبل أيام من وقوعها.

وأودت الفيضانات التي دمرت قرى ومنازل وطرقاً وجسوراً قبل أيام، بحياة ما يزيد على 160 شخصاً في ألمانيا، مما سلط الضوء على أوجه القصور فيما يتعلق بكيفية إرسال التحذيرات من سوء الأحوال الجوية إلى السكان.

وفي أول زيارة لها إلى بلدة اجتاحتها الفيضانات يوم الأحد، كانت ميركل قد وصفت الفيضانات بأنها "مروعة" ووعدت بمساعدات مالية سريعة.

ميركل خلال زيارتها الأحد للمنطقة المنكوبة
ميركل خلال زيارتها الأحد للمنطقة المنكوبة

وقبل حوالي عشرة أسابيع من انتخابات عامة في البلاد، وضعت الفيضانات مهارات قادة ألمانيا في إدارة الأزمات في دائرة الضوء، ورأى ساسة معارضون أن عدد القتلى كشف عن إخفاقات جدية في استعداد ألمانيا للفيضانات.

وحذرت الشرطة من أن حصيلة القتلى من المؤكد تقريباً أنها سترتفع مع استمرار رفع آثار الفيضانات التي يمكن أن تصل خسائرها إلى ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليار دولار).

وأثار العدد الكبير من الوفيات تساؤلات عن السبب في أن كثيراً من السكان فوجئوا فيما يبدو بالسيول، وأشار سياسيون معارضون إلى أن عدد الوفيات يكشف عن جوانب قصور خطيرة في استعدادات ألمانيا للتصدي للفيضانات.

الدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا
الدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا

ورفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الاثنين، الانتقادات الموجهة للحكومة بالتقاعس عن توجيه تحذير كافٍ للسكان من فيضانات الأسبوع الماضي في أسوأ كارثة طبيعية شهدتها البلاد منذ قرابة ستة عقود.

وقال زيهوفر إن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الألمانية تصدر التحذيرات للولايات الألمانية وعددها 16، ومن هناك تصل التحذيرات إلى المناطق التي تقرر كيفية التصدي على المستوى المحلي.

وقال للصحافيين الاثنين: "من غير المعقول تماماً إدارة مثل هذه الكارثة مركزياً من مكان واحد. الأمر يحتاج إلى معلومات محلية". واعتبر أن انتقاد كيفية تصدي الحكومة للكارثة "دعاية رخيصة للحملة الانتخابية".

الدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا
الدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا
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والدمار الذي أحدثته الفيضانات والذي يعزوه خبراء الأرصاد الجوية إلى تأثيرات تغير المناخ يمكن أن يقلب مناقشات حملة الانتخابات الاتحادية الألمانية التي ستجرى في سبتمبر والتي شهدت إلى الآن القليل من المناقشات حول المناخ.

وقال أرمين شوستر، رئيس وكالة إدارة الكوارث، الذي رافق زيهوفر في جولته في المناطق التي ضربتها الفيضانات، إن نظم الإنذار عملت كما ينبغي، وإنها أرسلت أكثر من 150 رسالة تحذير من الفيضانات.

وفي حين استمرت عمليات إزالة آثار الفيضانات في منطقة آرفايلر فإن من المرجح العثور على عدد قليل أحياء من بين 170 مفقوداً، كثير منهم في مناطق لم تصل إليها السلطات بعد أو لم تنحسر عنها المياه.

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