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ردا على هجمات صاروخية.. قصف مدفعي إسرائيلي على لبنان

من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أسوشييتد برس)
من الحدود اللبنانية الإسرائيلية "أرشيفية"
لبنان

ردا على هجمات صاروخية.. قصف مدفعي إسرائيلي على لبنان

وزير الدفاع بيني غانتس على "تويتر": "المسؤول عن إطلاق النار ليلة أمس هو الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ أعمال إرهابية من داخل أراضيها"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية، الثلاثاء، ردا على هجمات صاروخية نُفّذت من الأراضي اللبنانية.

وأفاد الجيش في تغريدة: "أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل".

وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.

يأتي ذلك فيما علّق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على "تويتر" بالقول: "المسؤول عن إطلاق النار ليلة أمس هو الدولة اللبنانية التي تسمح بتنفيذ أعمال إرهابية من داخل أراضيها. ستتصدى دولة إسرائيل لكل تهديد لسيادتها ومواطنيها، وسترد بما يتناسب مع مصالحها، في الزمان والمكان المناسبين".

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ويذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وقال أدرعي عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الطائرة المسيرة سقطت "أثناء القيام بنشاط اعتيادي"، مشيراً إلى أن الحادث جاء نتيجة "خلل فني".

كما أضاف أدرعي أنه "لا توجد مخاوف من تسرب معلومات" من هذه الطائرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة من التطورات الأخيرة التي شهدها الأسبوع الماضي بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان، من إحباط محاولات تهريب أسلحة وغيرها من اكتشاف مخازن.

وخاضت إسرائيل في 2006 حربا مع جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ في جنوب لبنان وتملك صواريخ متطورة. وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.

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