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هجوم بالسكين على الرئيس المؤقت لمالي أثناء صلاة العيد

Colonel Assimi Goita, leader of two military coups and new interim president, walks during his inauguration ceremony in Bamako, Mali June 7, 2021. REUTERS/Amadou Keita
أسيمي غويتا خلال حفل تنصيبه رئيساً مؤقتاً في يونيو الماضي

هجوم بالسكين على الرئيس المؤقت لمالي أثناء صلاة العيد

بعد الصلاة والخطبة في الجامع الكبير في باماكو، حاول شاب طعن أسيمي غويتا من الخلف لكنه أصاب شخصاً آخر

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العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

هاجم مسلّحان، أحدهما يحمل سكيناً، رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو لمناسبة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، وفق مراسل وكالة "فرانس برس" في المكان.

مصلون في الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى
مصلون في الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى

وتم نقل غويتا من المكان فيما لا يبدو أنه أصيب بأي أذى، بحسب المراسل.

وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه: "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة، وعندما كان الإمام متوجهاً لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكنه أصاب شخصاً آخر".

مصلون في باحة الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى
مصلون في باحة الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى
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بدورها، قالت رئاسة مالي في بيان على تويتر اليوم الثلاثاء، إن الرئيس غويتا كان هدفاً لمحاولة طعن خلال صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو.

وقالت الرئاسة "تغلب الأمن على المهاجم في التو، والتحقيقات مستمرة".

مصلون في باحة الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى
مصلون في باحة الجامع الكبير في باماكو اليوم بمناسبة عيد الأضحى
أسيمي غويتا خلال حفل تنصيبه رئيساً مؤقتاً في يونيو الماضي
أسيمي غويتا خلال حفل تنصيبه رئيساً مؤقتاً في يونيو الماضي
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