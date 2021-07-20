هجوم بالسكين على الرئيس المؤقت لمالي أثناء صلاة العيد

هاجم مسلّحان، أحدهما يحمل سكيناً، رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو لمناسبة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، وفق مراسل وكالة "فرانس برس" في المكان.

وتم نقل غويتا من المكان فيما لا يبدو أنه أصيب بأي أذى، بحسب المراسل.

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وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه: "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة، وعندما كان الإمام متوجهاً لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكنه أصاب شخصاً آخر".

بدورها، قالت رئاسة مالي في بيان على تويتر اليوم الثلاثاء، إن الرئيس غويتا كان هدفاً لمحاولة طعن خلال صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو.

وقالت الرئاسة "تغلب الأمن على المهاجم في التو، والتحقيقات مستمرة".

