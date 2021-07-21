.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إضراب مئات المهاجرين عن الطعام يعرض حكومة بلجيكا للخطر

Omor Belil, an asylum seeker who is among several hundred migrants requesting to be regularised by the Belgian government to have access to healthcare, is transported to a hospital as he takes part in a hunger strike for more than 7 weeks while dozens started a thirst strike on July 16, at the ULB University campus in Brussels, Belgium July 19, 2021. REUTERS/Yves Herman
أحد المهاجرين غير الشرعيين المضربين عن الطعام

إضراب مئات المهاجرين عن الطعام يعرض حكومة بلجيكا للخطر

بعد شروعهم بإضراب عن الطعام في مايو الماضي أملاً بتسوية أوضاعهم.. مئات المهاجرين غير الشرعيين يبدؤون برفض شرب الماء ومحلول الملح ما يهدد حياتهم

متابع الغاء المتابعة

بروكسل – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

بدأ مئات المهاجرين غير الشرعيين في بروكسل، والذين كانوا قد شرعوا بإضراب عن الطعام منذ شهرين للمطالبة بحق الإقامة، في رفض شرب الماء مما يهدد حياتهم في حين تواجه الحكومة البلجيكية خطر الانهيار بسبب هذه الأزمة.

عدد من المهاجرين غير الشرعيين المضربين عن الطعام
عدد من المهاجرين غير الشرعيين المضربين عن الطعام

وأصيب نحو 400 مهاجر، كثيرون منهم يعيشون في بلجيكا منذ سنوات، بالهزال بالفعل بعد أن توقفوا عن تناول الطعام منذ 23 مايو الماضي. وقرر 75% منهم يوم الجمعة الامتناع كذلك عن شرب الماء ومحلول الملح.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود التي تتولى رعايتهم في جامعتين وكنيسة إنهم قد يموتون في غضون أيام. وأضافت أن كثيرين منهم فقدوا الأمل وأصبحت تساورهم أفكار انتحارية.

أحد المهاجرين المضربين عن الطعام يتلقى عناية طبية
أحد المهاجرين المضربين عن الطعام يتلقى عناية طبية
استبعاد العثور على المزيد من الناجين إثر فيضانات ألمانيا العرب والعالم استبعاد العثور على المزيد من الناجين إثر فيضانات ألمانيا

وكان رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو قد رفض أي استثناءات في إجراءات الهجرة واللجوء فيما يتعلق بالمضربين عن الطعام.

لكن اثنين من بين سبعة أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، وهما الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، قالا إن رئيس الوزراء لا يتسم بالمرونة وإنهما سيخرجان من الائتلاف إذا مات أحد المضربين عن الطعام، مما سيجعل الحكومة غير قادرة على البقاء.

يذكر أن هؤلاء المهاجرين أغلبهم من جنوب آسيا وشمال أفريقيا، وبعضهم يعيش في بلجيكا منذ أكثر من عشر سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تطور حالة ياسمين عبدالعزيز.. نقابة الأطباء تدخل على الخط: خطأ أم إهمال؟ تطور حالة ياسمين عبدالعزيز.. نقابة الأطباء تدخل على الخط: خطأ أم إهمال؟
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
الأكثر قراءة
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري
بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل
دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد دراسة أميركية تكشف: وفيات كورونا أعلى بـ10 مرات في هذا البلد
قبل أن تذهب
متظاهرو الأحواز يحرقون دبابة للحرس الثوري الإيراني احتجاجًا على نقص المياه
متظاهرو الأحواز يحرقون دبابة للحرس الثوري الإيراني احتجاجًا على نقص المياه
اكتشف المزيد