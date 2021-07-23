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الصين تفرض عقوبات مضادة على أميركيين.. بينهم وزير سابق

وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس (أرشيفية من رويترز)

الصين تفرض عقوبات مضادة على أميركيين.. بينهم وزير سابق

العقوبات تأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأميركي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أميركيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، رداً على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هون كونغ.

كما فرضت الصين عقوبات على رؤساء حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية، والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، وفق رويترز.

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يشار إلى أن هذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذاً لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو.

وتأتي أيضاً قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

7 صينيين

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت، الجمعة الفائت، عقوبات على 7 صينيين فيما يتعلق بحملة تشنها بكين على الديمقراطية في هونغ كونغ، وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لمحاسبة بكين على ما تصفه بأنه تراجع لحكم القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي توجيه منفصل متعلق بالأعمال أصدرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جرى تسليط الضوء على مخاوف الحكومة الأميركية من أثر قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ على عمل الشركات الدولية.

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