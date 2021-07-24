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الأردن: المتسللون إلى إسرائيل يحملون جنسيات أجنبية

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

الأردن: المتسللون إلى إسرائيل يحملون جنسيات أجنبية

إسرائيل أعلنت عن تسلل 5 أشخاص ألقت القبض على واحد منهم

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أكد الأردن أن الأشخاص الذين عبروا الحدود الأردنية إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية في وقت متأخر، ليل أمس الجمعة، جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز في بيان اليوم السبت، أن الأشخاص الذين تسللوا ليس من بينهم أي مواطن أردني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

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وأضاف أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على مواطن تسلل من الأردن، والبحث عن أربعة آخرين مشتبه في أنهم تسللوا برفقته.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في "تويتر": "خلال ساعات الليلة الماضية، رصدت قوات جيش الدفاع خمسة مشتبه فيهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية إلى داخل إسرائيل، حيث ألقت قوات الأمن القبض على أحد المشتبه فيهم، الذي لم يكن مسلحا".

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تمشيط واسعة وبإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم.

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