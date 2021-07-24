.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تتجسس على معارضي أردوغان.. اتهامات جديدة لتركيا

رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)
رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

تتجسس على معارضي أردوغان.. اتهامات جديدة لتركيا

قوائم الأسماء أرسلتها وزارة الخارجية للمدعي العام للتحقيق بشأن الأشخاص المدرجين فيها

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير جديد تورط تركيا في انتهاك جديد للقوانين الدولية، إثر تجسسها على معارضين للرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج.

وقدّم موقع "نورديك مونيتر" المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، اليوم السبت، في تقرير وثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في جنوب أفريقيا للتجسس على معارضين لأردوغان.

المجلس الأوروبي: تصريحات أردوغان بشأن قبرص تثير التوترات العرب والعالم المجلس الأوروبي: تصريحات أردوغان بشأن قبرص تثير التوترات

كما أوضح أن وثائق سرية كشفت سلسلة فضائح للبعثة الدبلوماسية التركية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن البعثة التركية تورطت في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.

وكان المدعي العام التركي قد فتح تحقيقات في عام 2018، بشأن 16 تركياً تم إدراجهم في ملفات (تحتوي على أسماء المعارضين)، وأكدت الوثائق أن وزارة الخارجية هي من قدمت الملفات للمدعي العام.

وأشار التقرير إلى أنه الوثائق قد تكون أرسلت إلى أنقرة من قبل كان إيسنر Kaan Esener أو إليف تشوم أوغلو أولغن Elif Çomoğlu Ülgen، السفراء الأتراك في بريتوريا بين عامي 2012 و2021.

Nordic Monitor كان إيسنر
Nordic Monitor كان إيسنر

قوائم بأسماء المعارضين

وكان إيسنر، الذي تم تعيينه نائباً لوكيل وزارة الخارجية بعد جولته في جنوب أفريقيا مسؤولاً عن إحالة قوائم أسماء المعارضين المرسلة من السفارات التركية في جميع أنحاء العالم إلى النيابة العامة والشرطة الوطنية وجهاز المخابرات الوطني.

كما كشف التقرير أنشطة تجسس تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس منذ محاولة الانقلاب 2016.

وقال التقرير إن منتقدي حكومة أردوغان في الخارج، تعرضوا للمراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف بشكل مستمر.

قائمة الأسماء المرسلة (Nordic Monitor)
قائمة الأسماء المرسلة (Nordic Monitor)

حرموا من الخدمات القنصلية

وأضاف أن كثيراً منهم حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك سحب جوازات سفرهم.

كذلك، تم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في المنزل لخطر التهم الجنائية.

إليف تشوم أوغلو أولغن مع الرئيس التركي خلال زيارة الأخير لجنوب أفريقيا (Nordic Monitor)
إليف تشوم أوغلو أولغن مع الرئيس التركي خلال زيارة الأخير لجنوب أفريقيا (Nordic Monitor)

يذكر أنه وبموجب القانون يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء. ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. سائقون يتهافتون على كبسولات قهوة في الشارع شاهد.. سائقون يتهافتون على كبسولات قهوة في الشارع
سيرين عبدالنور للمعنيين: سيرين عبدالنور للمعنيين: "الله لا يوفقكن من نص قلبي"
الأكثر قراءة
لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن لتقوية الذاكرة.. دراسة بريطانية تعطي الأمل لكبار السن
صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى صحة دلال عبدالعزيز للواجهة.. أخبار من المستشفى
نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية
غضب دولي من قمع الاحتجاجات في إيران.. ومطالبات بالتحقيق غضب دولي من قمع الاحتجاجات في إيران.. ومطالبات بالتحقيق
تفاصيل مؤلمة في قضية قاتلة زوجها.. هديتان قبل الجريمة تفاصيل مؤلمة في قضية قاتلة زوجها.. هديتان قبل الجريمة
إيلون ماسك يكشف 5 استثمارات جعلته ثاني أغنى شخص على وجه الأرض إيلون ماسك يكشف 5 استثمارات جعلته ثاني أغنى شخص على وجه الأرض
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة تتهم إيران بمحاولة سحق الاحتجاجات في الأحواز
الأمم المتحدة تتهم إيران بمحاولة سحق الاحتجاجات في الأحواز
اكتشف المزيد