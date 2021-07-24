لمواجهة طالبان.. كابول تفرض حظراً ليلياً في 31 مقاطعة

فرضت الحكومة الأفغانية، اليوم السبت، حظراً ليلياً للتجول في 31 مقاطعة من أصل 34 في البلاد، في خطوة تهدف لوقف العنف والحد من تحركات حركة طالبان.

وأعلنت السلطات الأفغانية، التي واجهت هجوماً شاملاً من طالبان خلال الأسابيع الماضية، أن الحظر لا يشمل ثلاث مقاطعات بما في ذلك العاصمة كابول.

مادة اعلانية

كما قالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، إن الحظر يبدأ من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 04:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (5.30 مساءً حتى 11:30 مساءً بتوقيت غرينتش).

وكان الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، زعم قبل أيام في حديث لوكالات أنباء روسية، أن الحركة تسيطر على 90% من حدود أفغانستان حيث تقود هجوما متزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية، من دون التحقق من هذه التصريحات من مصادر مستقلة.

كابول تنفي سيطرة طالبان على الحدود

في المقابل، نفت الحكومة الأفغانية هذه المعلومات، ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع فؤاد عمان، عبر حسابه على تويتر، نقل وكالة الأخبار الفرنسية AFP للخبر، بأنها واحدة من الأخبار المفبركة لهذا العام.

يذكر أن طالبان تقود هجوماً شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ أيار/مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية آب/أغسطس.

وفي وقت سابق من تموز/يوليو، أعلنت حركة طالبان أنها تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية، وهي نسبة تعترض عليها الحكومة ويستحيل التحقق منها بشكل مستقل.

ويثير الهجوم الذي تشنه طالبان قلق البلدان التي تملك حدودا مشتركة مع أفغانستان، خصوصا طاجيكستان التي تشترك مع أفغانستان بأكثر من 1200 كيلومتر من الحدود.