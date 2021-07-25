وفيات بمستشفى أردني بعد انقطاع الكهرباء.. والحكومة تحقق

كشف وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، فجر الأحد، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز في العاصمة عمان تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.

وقال إنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

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من جانبه، أكد نجل مريضة في مستشفى الجاردنز لـ "العربية": أن والدته توفت اثناء انقطاع التيار الكهربائي.

كما أكد شاهد عيـان لـ"العربية": أن الكهرباء انقطعت قسم العناية المركزة في المستشفى، والانقطاع استمر لـ 23 دقيقة.

من جانبه، قال مدير مستشفى الجاردنز فايز أبو حميدان منتصف ليلة السبت/ الأحد، إن الوفاتين اللتين سجلتا في المستشفى حدثتا قبل انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح إن انقطاع التيار الكهربائي حصل في المستشفى نتيجة تماس أثّر على الإنارة فيه.

كما بيّن أبو حميدان أن انقطاع الكهرباء في المستشفى لم يؤثر على الأجهزة الطبية لربطها بمولدات كهربائية احتياطية.

جاء ذلك، فيما وصل كل من وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.