الخارجية الأسترالية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لإيران

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية المواطنين الأستراليين، خاصة الإيرانيين من ذوي الجنسية المزدوجة، من السفر إلى إيران، وذلك في آخر تحديث لمعلومات السفر، قائلة إنه بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن COVID-19 في البلاد، ومع استمرار الوضع الأمني في إيران المتقلب، هناك احتمال كبير بأن يتم إلقاء القبض عليكم أو احتجازكم بشكل تعسفي.

وجاء في التحذير أن الوضع الأمني في إيران لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يتفاقم دون سابق إنذار، لذا تجنبوا المشاركة في المظاهرات الكبيرة والتجمعات العامة، حيث يتم اعتقال أو احتجاز الأجانب في إيران، بما في ذلك الأستراليون، بشكل تعسفي، ويكون الخطر أكبر إذا كانت لديكم جنسية مزدوجة.

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كما يُذكر أنه بسبب عدم الكشف عن التفاصيل بشأن المعتقلين من قبل السلطات الأمنية الإيرانية وعدم وضوح وضع السجناء في هذا البلد، ففي حالة القبض عليكم الأسترالي أو اعتقالكم، لا تستطيع وزارة الخارجية والسفارة الأسترالية تقديم أو تضمين للوصول إلى الخدمات القنصلية.

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