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الخارجية الأسترالية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لإيران

مظاهرات إيران - أسوشيتد برس
احتجاجات إيران

الخارجية الأسترالية تدعو مواطنيها إلى عدم السفر لإيران

الخارجية الأسترالية تحذر من مخاطر السفر إلى إيران بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن كورونا، واحتمال كبير بأن يتم إلقاء القبض عليكم أو احتجازكم بشكل تعسفي

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دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية المواطنين الأستراليين، خاصة الإيرانيين من ذوي الجنسية المزدوجة، من السفر إلى إيران، وذلك في آخر تحديث لمعلومات السفر، قائلة إنه بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن COVID-19 في البلاد، ومع استمرار الوضع الأمني في إيران المتقلب، هناك احتمال كبير بأن يتم إلقاء القبض عليكم أو احتجازكم بشكل تعسفي.

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وجاء في التحذير أن الوضع الأمني في إيران لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يتفاقم دون سابق إنذار، لذا تجنبوا المشاركة في المظاهرات الكبيرة والتجمعات العامة، حيث يتم اعتقال أو احتجاز الأجانب في إيران، بما في ذلك الأستراليون، بشكل تعسفي، ويكون الخطر أكبر إذا كانت لديكم جنسية مزدوجة.

كما يُذكر أنه بسبب عدم الكشف عن التفاصيل بشأن المعتقلين من قبل السلطات الأمنية الإيرانية وعدم وضوح وضع السجناء في هذا البلد، ففي حالة القبض عليكم الأسترالي أو اعتقالكم، لا تستطيع وزارة الخارجية والسفارة الأسترالية تقديم أو تضمين للوصول إلى الخدمات القنصلية.

وموقع smarttravels هو مركز معلومات السفر الأكثر شمولاً التابع لوزارة الخارجية الأسترالية، والذي يوفر جميع المعلومات اللازمة للسفر إلى جميع دول العالم للمواطنين الأستراليين.

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