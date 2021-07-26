ترقب في لبنان لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة

تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى قصر الرئاسة في لبنان حيث يعقد الرئيس ميشال عون استشارات نيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة، فيما تشير التطورات الأخيرة إلى ارتفاع حظوظ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتولي المهمة.

وتأتي هذه الاستشارات النيابية المرتقبة عقب اعتذار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد أكثر من 8 أشهر على تكليفه بالمهمة.

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والأحد، عقد رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة وتمام سلام وسعد الحريري ونجيب ميقاتي اجتماعاً في بيت الوسط (مقر الحريري وسط بيروت)، وقرروا دعم تكليف الأخير لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن الكتل النيابية التي أعلنت أنها ستسمي ميقاتي رئيساً للحكومة، كتلة "اللقاء الديمقراطي" الموالية لوليد جنبلاط.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أبرز الأحزاب التي تتجه إلى تسمية ميقاتي عبر كتلها النيابية هي "تيار المستقبل" برئاسة الحريري و"حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري و"المردة" برئاسة سليمان فرنجية.

أما تكتل "الجمهورية القوية" الذي يمثله في البرلمان حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، فكان قد أعلن يوم الجمعة أنه لن يسمي أحداً في الاستشارات النيابية، وجدد مطلبه بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

فيما لم يعلن حزب رئيس البلاد ميشال عون "التيار الوطني الحر" موقفه بعد، إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه يتجه إلى تسمية سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام رئيساً للحكومة.

كما لم يعلن أيضاً "حزب الله" موقفه بشأن ذلك بعد، بينما قالت وسائل إعلام لبنانية إن الحزب لن يسمي أحداً في الاستشارات أو قد يتجه أيضاً إلى تسمية ميقاتي.

هذا وتجمع عدد من المحتجين منتصف ليل الأحد أمام منزل ميقاتي للتعبير عن رفضهم لتكليفه رئيساً للحكومة.

وقال محتجون إنهم يرفضون ميقاتي رئيسا للحكومة كونه أحد رموز المنظومة السياسية الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الاقتصادي.

وميقاتي هو نائب عن مدينة طرابلس (شمال)، وسبق أن ترأس الحكومة في لبنان مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011، ومعروف عنه بأنه أتى إلى السياسة من قطاع رجال الأعمال.

ومنتصف يوليو الجاري، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلاً بالوزارات، وهو ما رفضه الحريري.

وطوال نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.