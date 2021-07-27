الكوريتان تتوافقان على إعادة روابط الاتصال بينهما

في خطوة اعتبرتها إيجابية لتحسين العلاقات بين البلدين، أعلنت كوريا الشمالية، صباح الثلاثاء، إعادة فتح خطوط الاتصال مع جارتها الجنوبية.

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في التفاصيل، كشفت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أن بلادها ترغب في رؤية العلاقات بين الشمال والجنوب تتعافى من الانتكاسة والركود في أقرب وقت ممكن، وفق البيان.

وأعلنت فتح جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، مؤكدة أنها أعيدت اعتبارا من الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لبيونغ يانغ.

كما كشفت أن كبار قادة الشمال والجنوب قد اتفقوا على اتخاذ خطوة كبيرة في استعادة الثقة المتبادلة وتعزيز المصالحة من خلال استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين من خلال التبادلات العديدة الأخيرة للرسائل الشخصية، بحسب البيان.

"بناء الثقة وتحسين العلاقات"

من جانبها، أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أعادتا فتح الخط الساخن بينهما، وأن زعيمي البلدين اتفقا على بناء الثقة وتحسين العلاقات.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الكورية الجنوبية كان دعا الشهر الماضي، قادة كوريا الشمالية إلى العودة لطاولة الحوار، من أجل ما قال إنه إحياء لعملية السلام بينهما.

وطالب كيم بو كيوم، رئيس وزراء كوريا الجنوبية نظراءه في الجارة الشمالية إلى العودة لطاولة الحوار.

عام على قطع العلاقات

وقال حينها: "أطلب بكل احترام على أساس روح الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق الراحل كيم ديه-جونغ من قادة كوريا الشمالية أن يعودوا إلى طاولة الحوار والمصالحة، من أجل أن تمضي ساعة السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام مرة أخرى".

كما ناشد المسؤول الكوري الجنوبي بالتفكير في روح إعلان 15 يونيو المشترك بين الجنوب والشمال، مذكرا بانه نص على أن الحوار والتعاون هما السبيلان الوحيدان لازدهار جميع مجتمعاتنا الوطنية" على حد تعبيره.

يشار إلى أن بيونغ يانغ كانت قطع العام الماضي الخط الساخن مع جارتها الجنوبية في ظل توتر العلاقات بين البلدين.