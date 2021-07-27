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شاهد.. انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بألمانيا

من مكان الانفجار (موقع DW الألماني (
من مكان الانفجار (موقع DW الألماني)

شاهد.. انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بألمانيا

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دبي – العربية.نت

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هز انفجار ضخم موقعاً صناعياً في مدينة ليفركوزن غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى والمفقودين.

وصنف المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، الانفجار الذي وقع في موقع كيمبارك على أنه "تهديد شديد"، بحسب ما نقل موقع "دي دبليو" الألماني عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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وقالت الشركة المسؤولة عن الموقع "كارنتا" إن الانفجار وقع في صهاريج تابعة لمنشآتها، مشيرة إلى أن خمسة موظفين في عداد المفقودين واثنين أصيبا بجروح خطيرة.

من جانبها، كتبت الشرطة في كولونيا على موقع تويتر أنها أغلقت عدة طرق سريعة بسبب "أضرار كبيرة".

تم إرسال رجال الإطفاء ومركبات الكشف عن التلوث إلى مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سحباً من الدخان الداكن ترتفع في سماء المدينة.

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