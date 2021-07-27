شاهد.. انفجار ضخم في مصنع للكيماويات بألمانيا

هز انفجار ضخم موقعاً صناعياً في مدينة ليفركوزن غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى والمفقودين.

وصنف المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، الانفجار الذي وقع في موقع كيمبارك على أنه "تهديد شديد"، بحسب ما نقل موقع "دي دبليو" الألماني عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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وقالت الشركة المسؤولة عن الموقع "كارنتا" إن الانفجار وقع في صهاريج تابعة لمنشآتها، مشيرة إلى أن خمسة موظفين في عداد المفقودين واثنين أصيبا بجروح خطيرة.

JUST IN - Severe explosion at "#Bayer" chemical plant in #Leverkusen, #Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/PkcobjGEdv — Kwitter (@Kwitter12085169) July 27, 2021

من جانبها، كتبت الشرطة في كولونيا على موقع تويتر أنها أغلقت عدة طرق سريعة بسبب "أضرار كبيرة".

تم إرسال رجال الإطفاء ومركبات الكشف عن التلوث إلى مكان الحادث.

In #Leverkusen gab es gerade eine #Explosion bei der Müllverbrennungsanlage von Curenta. 😳



Angeblich ist dort ein Tank explodiert. 😳



Bitte geht in ein Gebäude und schließt Türen und Fenster! 🙏 pic.twitter.com/LUbXeuf34s — Luzi 😈 (@Luzi0409) July 27, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سحباً من الدخان الداكن ترتفع في سماء المدينة.