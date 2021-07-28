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إسرائيل: حزب الله قد يجر المنطقة لحرب إذا لم يتم تقييده

عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني (أرشيفية من رويترز)

إسرائيل: حزب الله قد يجر المنطقة لحرب إذا لم يتم تقييده

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران تنشر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم

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دبي - العربية.نت

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أعلن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، الأربعاء، أن حزب الله اللبناني قد يجر المنطقة لحرب إذا لم يتم تقييد أنشطته.

وقال جلعاد إردان، عبر حسابه في تويتر، إن إيران تواصل السعي للتحول إلى دولة نووية، مضيفاً "طهران تنشر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم".

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هذا وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" كشفت قبل يومين، أن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة خلال محادثات مغلقة من أن إيران تقترب من أن تصبح دولة لها قدرات على تصنيع سلاح نووي".

كما قالت إنه "تم تمرير هذه الرسالة خلال عدة محادثات لمسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، مع نظرائهم الأميركيين".

مفاوضات إيران

ونقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي عن مسؤول سياسي قوله: "يجب أن يحدث أمر بخصوص المفاوضات مع إيران.. الحد الفاصل هذا لا يمكنه أن يكون الوقت الذي تتقدم به إيران بسرعة نحو وضع أن تصبح به دولة نووية".

جانب من المفاوضات النووية بفيينا
جانب من المفاوضات النووية بفيينا

يشار إلى أن إيران والولايات المتحدة تجريان محادثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية، والذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ومحادثات فيينا التي بدأت في أبريل متوقفة الآن، وكان من المتوقع أن تستأنف في أوائل يوليو. وقال دبلوماسيون من الطرفين إن خلافات كبيرة ما زالت قائمة، ويريد كل طرف أن يقدم الآخر تنازلات أكبر قبل استئناف المحادثات.

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