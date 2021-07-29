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الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة بليبيا

European Union Minister for Foreign Affairs Josep Borrell speaks to media before an EU foreign ministers meeting in Brussels, Belgium March 22, 2021. Aris OIkonomou/Pool via Reuters
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
التدخل التركي

الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا على طرق الهجرة بليبيا

جوزيب بوريل: بفضل القواعد البحرية التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا، فإن تركيا سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر المتوسط كما هي الحال في شرق المتوسط

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مدريد – فرانس برس

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حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الخميس، من أن تركيا ستكون قادرة على ممارسة نفوذها على طريق الهجرة من ليبيا بفضل حضورها القوي في هذا البلد.

وقال بوريل خلال هذه المقابلة: "في الوقت الراهن، تركيا حاضرة بشكل كبير في ليبيا، وقد أصبحت لاعباً رئيسياً" في هذا البلد.

قوات تركية في ليبيا
قوات تركية في ليبيا

وأشار إلى أنه بفضل "القواعد البحرية" التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا "مقابل السواحل الإيطالية"، فإن تركيا "سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط كما هي الحال في شرق البحر المتوسط".

ورأى بوريل أن الأوروبيين من جانبهم "كانوا منقسمين جداً، وهذا يترتب عليه ثمن".

وخلال الحرب بين القوى المتنافسة في ليبيا في عامي 2019 و2020 لغاية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، كانت تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها فايز السراج وأخذت من طرابلس مقراً، ضد الجيش الوطني الليبي.

إنقاذ مهاجرين وسط البحر المتوسط بعد انطلاهم من ليبيا نجو الاتحاد الأوروبي (أرشيفية)
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ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019، اتفاق تعاون عسكري واتفاقاً لترسيم الحدود البحرية يسمح لتركيا بزعم امتلاكها حقوقا على مناطق شاسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط غنية بالنفط والغاز.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل حاد منذ العام 2016، وتأججت التوترات خصوصاً بعد سلسلة عمليات التنقيب عن الغاز التي نفذتها أنقرة في المياه اليونانية والقبرصية في شرق البحر المتوسط وبسبب وجود جنود أتراك في ليبيا.

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