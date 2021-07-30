.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السجن 9 سنوات لأول مُدان بهونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي

هونغ كونغ جزء من الصين
تعبيرية

السجن 9 سنوات لأول مُدان بهونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي

متابع الغاء المتابعة

هونغ كونغ – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حُكم الجمعة على نادل من هونغ كونغ بالسجن تسع سنوات بعدما أصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة للقضاء على المعارضة.

ودين تونغ يينغ-كيت البالغ 24 عاماً، الثلاثاء، بتهمتَي الإرهاب بسبب صدمه ثلاثة عناصر من الشرطة بدراجة نارية، والانفصال لرفعه علم حركة الاحتجاج أثناء تجمع في الأول من يوليو العام الماضي، غداة فرض قانون الأمن القومي.

وكانت المحاكمة نقطة تحوّل شكّلت مؤشراً جديداً على تغيّر المشهد القانوني في المدينة وتأكيداً على أن بعض الشعارات السياسية المحظورة باتت تؤدي إلى عقوبات بالسجن لفترات طويلة.

وكُتب على العلم الذي كان يرفعه تونغ شعار "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا" وهو نشيد تردد في كل مكان أثناء الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية الحاشدة والعنيفة أحياناً التي هزّت المدينة منذ عامين.

وأعلن ثلاثة قضاة الثلاثاء، تونغ مُذنباً معتبرين أن العلم الذي كان يرفع يحمل شعاراً "قادراً على تحريض أشخاص آخرين على ارتكاب فعل انفصال" وهو بالتالي غير قانوني.

ودين بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الإرهاب" وبالسجن ستّ سنوات ونصف السنة بتهمة "التحريض على الانفصال". وبالنظر إلى إمكانية تخفيف الحكمين جزئياً، قرر القضاة في نهاية المطاف الحكم على تونغ بالسجن تسع سنوات.

نواب يطالبون بايدن باستهداف السياسيين الفاسدين بلبنان أميركا لبنان نواب يطالبون بايدن باستهداف السياسيين الفاسدين بلبنان

وجرت المحاكمة التي استمرّت أسبوعين، بدون هيئة محلّفين، في ما يُعتبر خروجاً كبيراً عن تقاليد القانون العام في هونغ كونغ. واختير القضاة الثلاثة بعناية من جانب السلطة التنفيذية في هونغ كونغ للبتّ بالقضايا المتعلقة بالأمن القومي.

ووجّهت تهم لأكثر من ستين شخصاً بموجب قانون الأمن القومي، الذي فُرض كوسيلة رئيسية للقمع الصيني ضد الحركة المؤيدة للديموقراطية.

ومن بين الأشخاص الملاحقين بموجب هذا النصّ، قطب الإعلام جيمي لاي، الرئيس السابق لصحيفة آبل ديلي المؤيدة للديمقراطية التي توقفت عن الصدور.

ورُفضت طلبات الإفراج بكفالة مالية عن معظمهم هؤلاء الأشخاص وهم ينتظرون محاكماتهم خلف القضبان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما بعد أزمة مدوية مع حلا شيحة.. تامر حسني يعلن تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ السينما
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟ من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز أهلي جدة يعلن تعاقده مع لاعب ليدز
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
اكتشف المزيد