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أفغانستان.. 131 قتيلا من طالبان بهجمات في عدة أقاليم

Afghan National Army (ANA) soldiers stand guard at a road checkpoint outside Bagram Air Base, after all US and NATO troops left, some 70 Km north of Kabul on July 2, 2021.
آلية تابعة للجيش الأفغاني
أفغانستان وطالبان

أفغانستان.. 131 قتيلا من طالبان بهجمات في عدة أقاليم

الجيش الأفغاني: ندعم السلام لكن القوات الحكومية قادرة على دحر طالبان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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قالت وزارة الدفاع في أفغانستان، السبت، إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات، وطرد عناصر طالبان منها بعد أن قتل 131 مسلحا، وجرح 62، بينما تم إلقاء القبض على 5 مسلحين، مؤكدة أن الجيش الأفغاني يدعم السلام لكن القوات الحكومية قادرة على دحر طالبان.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على "تويتر": "استعادت قوات الأمن الوطني الأفغانية بدعم من القوات الجوية الأفغانية، السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات من سيطرة طالبان".

وأكدت الوزارة أن الجيش، تمكن خلال العملية من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأميركية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

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