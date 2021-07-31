ضحايا حرائق غابات تركيا بارتفاع.. وأردوغان يعلن 4 ولايات "مناطق منكوبة"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة "مناطق منكوبة" جراء الحرائق، التي أودت بحياة 6 أشخاص وأصابت العشرات بجروح.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، حيث أكد أن بلاده ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح الشعب وتعويض خسائره.

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واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين.

وقال وزير الصحة التركي، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في بلدات تركية مطلة على البحر المتوسط ارتفعت إلى 6، السبت، بعد مقتل اثنين من العاملين في الغابات.

وتسببت الحرائق التي تضطرم في جميع أنحاء تركيا منذ الأربعاء في تدمير غابات وإلحاق أضرار بقرى ووجهات سياحية، وأجبرت سكان هذه المناطق على مغادرة منازلهم.

وأعلن وزير الزراعة والغابات، بكير باكديميرلي، السبت، السيطرة على 88 من أصل 98 حريقًا وسط رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة للغاية.

واندلعت حرائق جديدة في إقليم هاتاي جنوبي البلاد، حيث امتدت النيران إلى مناطق مأهولة بالسكان لكن يبدو أنه تمت السيطرة عليها.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في مانافغات، وتوفي آخر في مرمريس. وتقع كلتا المدينتين على البحر الأبيض المتوسط وتشكلان مقصدا سياحيا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن 400 شخص أصيبوا في حرائق مانافغات غادروا المستشفيات فيما لا يزال 10 يتلقون العلاج. وفي مرمريس تلقى 159 شخصا العلاج فيما لا يزال شخص واحد يخضع للعلاج من حروق.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن نزلاء الفنادق في عدد من مناطق بلدة بودروم المطلة على بحر إيجه طُلب منهم مغادرتها، ودعت السلطات القوارب واليخوت الخاصة للمساعدة في جهود الإجلاء.

وتنتشر حرائق الغابات في مناطق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه في تركيا خلال أشهر الصيف. وقد أدت موجة حر عبر جنوب أوروبا، يغذيها الهواء الساخن القادم من إفريقيا، إلى اندلاع حرائق الغابات عبر البحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في اليونان والدول المجاورة في جنوب شرق أوروبا إلى 42 درجة مئوية يوم الاثنين في العديد من المدن والبلدات، وأن تنخفض فقط في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

وألقت تركيا باللوم في بعض حرائق الغابات السابقة على إضرام متعمد أو على مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

وتفقد الرئيس رجب طيب أردوغان المنطقة، السبت، مستقلا مروحية.