لأردوغان: ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدل طائرتك الخاصة!

وجه كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة في تركيا، ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" فيها، كلاما قاسيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تأخر السيطرة على حرائق الغابات المستمرة منذ الأربعاء الماضي في 7 مقاطعات تركية، وقال موجها كلامه لأردوغان: "ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة"، وفق تعبيره الوارد اليوم بالطبعة العربية من صحيفة "زمان" التركية.



والكلام نفسه قاله نائب في البرلمان عن الحرائق المستعرة في 7 مقاطعات تركية، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، حيث شاركت مروحيات من روسيا وأوكرانيا بإخماد 1140 بؤرة مشتعلة، في حين خلفت الحرائق حتى الآن 6 قتلى وعشرات المصابين وأضرارا مادية كبيرة.

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وكان "جارو بايلان" النائب في البرلمان عن "حزب الشعوب الديمقراطي الكردي" تقدم بمذكرة استفهامية حول الحرائق، ذكر فيها أن الحكومة التركية لم تتمكن حتى الآن من إخماد الحرائق التي تسببت في خسائر بالأرواح وتدمير الطبيعة والحياة البرية، مضيفا أن وزير الزراعة والغابات صرح أن الفترة بين 28 إلى29 يوليو الماضي، شهدت حرائق في 58 منطقة غابات في 17 مدينة، وأن 3 طائرات تم تخصيصها للسيطرة عليها.