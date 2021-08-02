الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن اضطرار رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان للهبوط في عمان قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

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وأوضحت الشركة في بيان، أنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي، وتم إجلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.

كما أضاف البيان أن الشركة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.